Шкодить бійцям на фронті: Україна поскаржилася на неякісні боєприпаси від Заходу, — ЗМІ

Деякі боєприпаси вибухають одразу після запуску і через це бійці зазнають поранень, ідеться в листі Києва до союзників. Це пов'язано з давністю снарядів і умовами їхнього зберігання.

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Україна скаржиться на неякісні боєприпаси, які отримує від західних союзників. Якщо спочатку проблема полягала в завищених цінах, то тепер — у бракованому товарі. Про це йдеться в матеріалі німецької газети Handelsblatt.

Українські артилеристи, пишуть журналісти, скаржилися на снаряди, які нещодавно надійшли на фронт. Вони вибухали не поруч із ворожими позиціями, а одразу після вильоту з гармати. Зокрема йдеться про боєприпаси, частина яких була поставлена в межах чеської ініціативи, а також зі Сполучених Штатів Америки. У серпні Київ надіслав своє звернення Празі з цього приводу.

"Під час бойового застосування вищезазначених снарядів відбувалися численні вибухи снарядів на відстані від 20 до 60 метрів від дула, внаслідок чого особовий склад було поранено, а артилерійські системи пошкоджено", — ідеться в листі української сторони, який потрапив до рук редакції.

У зверненні також зазначається, що причиною несправності могли стати старі детонатори M515 і M51A5, які розробили десятки років тому, під час Другої світової війни. Під час постачання майже 35 000 артилерійських снарядів відсоток відмов становив 0,05.

Боєприпаси вибухають завчасно: що відомо

У матеріалі зазначили, що наявність таких "помилок" зі снарядами підтвердили в чеській компанії CSG, яка займається виробництвом озброєнь. Там заявили, що проблеми могли виникнути через невдале поєднання компонентів артилерійських боєприпасів: наприклад, непоєднуваних між собою детонатора й заряду палива в снаряді.

Також причина може бути в тому, що вони надто довго зберігалися на складах.

Неякісні боєприпаси: реакція Чехії

Редакція надіслала звернення до Міністерства оборони Чехії, щоби ті прокоментували лист із Києва про браковані снаряди. Там підтвердили, що в артилерійських боєприпасів дійсно траплялися технічні проблеми, але йдеться про незначну кількість випадків.

Проблеми вдалося вирішити спільно з постачальниками, та про це повідомили інших партнерів у НАТО, які також відправляють Україні допомогу. У відповіді для німецької газети також ідеться, що нових повідомлень про схожі інциденти не надходило, адже було проведено аналіз помилок.

Видання ČTK також наводить слова міністерки оборони Яни Чернохової, яка зазначила, що неякісні боєприпаси на фронті — це поодинокі випадки і здебільшого йдеться про старі снаряди.

Нагадаємо, 6 серпня повідомлялося, що Чехія стикається з несподіваними перешкодами під час постачання снарядів Україні. З 2022 року ціни на боєприпаси на міжнародному ринку зросли в чотири рази, зазначають журналісти. І шанс отримує та сторона, яка першою заплатить аванс, чим активно користуються росіяни.

13 вересня повідомлялося, що Польща єдина не фінансує ініціативу Чехії з придбання боєприпасів для ЗСУ. Прага в межах своєї ініціативи планує поставити в Україну близько 100 тис. артилерійських снарядів у вересні, пише Gazeta Wyborza.