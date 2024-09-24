Вредит бойцам на фронте: Украина пожаловалась на некачественные боеприпасы от Запада, — СМИ

Некоторые боеприпасы взрываются сразу после запуска и из-за этого бойцы получают ранения, говорится в письме Киева к союзникам. Это связано с возрастом снарядов и условиями их хранения.

Related video

Украина жалуется на некачественные боеприпасы, которые получает от западных союзников. Если сначала проблема была в завышенных ценах, то теперь в бракованном товаре. Об этом говорится в материале немецкой газеты Handelsblatt.

Украинские артиллеристы, пишут журналисты, жаловались на снаряды, которые недавно поступили на фронт. Они взрывались не рядом с вражескими позициями, а сразу после вылета из орудия. В частности речь идет о боеприпасах, часть которых была поставлена в рамках чешской инициативы, а также из Соединенных Штатов Америки. В августе Киев отправил свое обращение Праге по этому поводу.

"Во время боевого применения вышеупомянутых снарядов происходили многочисленные взрывы снарядов на расстоянии от 20 до 60 метров от дула, в результате чего личный состав был ранен, а артиллерийские системы повреждены", — говорится в письме украинской стороны, которое попало в руки редакции.

В обращении также отмечается, что причиной неисправности могли стать старые взрыватели M515 и M51A5, которы разработали десятки лет назад, во время Второй мировой войны. При поставке почти 35 000 артиллерийских снарядов процент отказов составил 0,05.

Боеприпасы взрываются раньше времени: что известно

В материале отметили, что наличие таких "ошибок" со снарядами подтвердили в чешской компании CSG, которая занимается производством вооружений. Там заявили, что проблемы могли возникнуть из-за неудачного сочетания компонентов артиллерийских боеприпасов: например, несочетаемых друг с другом взрывателя и заряда топлива в снаряде.

Также причина может быть в том, что они слишком долго хранились на складах.

Некачественные боеприпасы: реакция Чехии

Редакция направила обращение в министерство обороны Чехии, чтобы те прокомментировали письмо из Киева о бракованных снарядах. Там подтвердили, что у артиллерийских боеприпасов действительно встречались технические проблемы, но речь идет о незначительном количестве случаев.

Эти проблемы удалось решить совместно с поставщиками и об этом уведомили других партнеров в НАТО, которые также отправляют Украине помощь. В ответе для немецкой газеты также пишется, что новых сообщений о подобных инцидентах не поступало, ведь был проведен анализ ошибок.

Издание ČTK также приводит слова министра обороны Яны Черноховой, которая отметила, что некачественные боеприпасы на фронте — это редкие случаи и в большинстве речь про старые снаряды.

Напомним, 6 августа сообщалось, что Чехия сталкивается с неожиданными препятствиями при поставках снарядов Украине. С 2022 года цены на боеприпасы международном рынке выросли в четыре раза, отмечают журналисты. И шанс получает та сторона, которая первой заплатит аванс, чем активно пользуются россияне.

13 сентября сообщалось, что Польша единственная не финансирует инициативу Чехии по приобретению боеприпасов для ВСУ. Прага в рамках своей инициативы планирует поставить в Украину около 100 тыс. артиллерийских снарядов в сентябре, пишет Gazeta Wyborza.