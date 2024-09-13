Польша единственная не финансирует инициативу Чехии по приобретению боеприпасов для ВСУ, — СМИ

Чехия в рамках своей инициативы планирует поставить в Украину около 100 тыс. артиллерийских снарядов в сентябре, пишет издание.

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К августу этого года к чешской инициативе закупить боеприпасы для Украины присоединились несколько десятков стран и внесли в нее разные суммы. Больше всего пожертвовала Германия. Единственные, кто пока не перечислил ни одного злотого — поляки. Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborza.

Отмечается, что к "чешской инициативе" по поиску боеприпасов для Украины за пределами ЕС присоединились 18 стран и уже начали вносить средства на их закупку. Польша якобы оказалась единственной страной, которая так и не предоставила никаких средств, хотя и обещала.

Сообщается, что Чехия в рамках своей инициативы планирует поставить в Украину примерно 100 тыс. артиллерийских снарядов в сентябре. Как пишет издание, это значительно приблизит чешских политиков к выполнению обещаний предоставить Украине не менее полумиллиона артиллерийских боеприпасов различного калибра, преимущественно 155 мм, закупленных западными союзниками.

Напомним, что 6 августа сообщалось, что Чехия сталкивается с неожиданными препятствиями при поставках снарядов Украине. С 2022 года цены на боеприпасы на международном рынке выросли вчетверо, и шанс получает та сторона, которая первой заплатит аванс, чем активно пользуются россияне.

18 марта появилась информация, что Чехия закупает боеприпасы для Украины у союзников РФ.