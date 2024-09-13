Польща єдина не фінансує ініціативу Чехії щодо придбання боєприпасів для ЗСУ, — ЗМІ

Чехія в межах своєї ініціативи планує поставити в Україну приблизно 100 тис. артилерійських снарядів у вересні, пише видання.

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До серпня цього року до чеської ініціативи закупити боєприпаси для України долучилися кілька десятків країн і внесли в неї різні суми. Найбільше пожертвувала Німеччина. Єдині, хто поки що не перерахував жодного злотого — поляки. Про це пише польське видання Gazeta Wyborza.

Зазначається, що до "чеської ініціативи" з пошуку боєприпасів для України за межами ЄС долучилися 18 країн і вже почали вносити кошти на їхню закупівлю. Польща нібито виявилася єдиною країною, яка так і не надала ніяких коштів, хоч і обіцяла.

Повідомляється, що Чехія в межах своєї ініціативи планує поставити в Україну приблизно 100 тис. артилерійських снарядів у вересні. Як пише видання, це значно наблизить чеських політиків до виконання обіцянок надати Україні щонайменше пів мільйона артилерійських боєприпасів різного калібру, переважно 155 мм, закуплених західними союзниками.

Нагадаємо, що 6 серпня повідомлялося, що Чехія стикається з несподіваними перешкодами під час постачання снарядів Україні. З 2022 року ціни на боєприпаси на міжнародному ринку зросли вчетверо і шанс отримує та сторона, яка першою заплатить аванс, чим активно користуються росіяни.

18 березня з'явилася інформація, що Чехія закуповує боєприпаси для України у союзників РФ.