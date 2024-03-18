Контакти ще з холодної війни: Чехія закуповує боєприпаси для України у союзників РФ, — WSJ

На думку видання, республіці дісталися у "спадок" від соціалістичного блоку велика збройова промисловість і хороші зв'язки з багатьма країнами "Глобального Півдня" з великими запасами зброї радянського виробництва.

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Чехія активно використовує свої контакти часів холодної війни для забезпечення України необхідними боєприпасами. В умовах, коли США заблокували допомогу в постачанні зброї, виробництво боєприпасів на Заході неспішно розширюється, а запаси України зменшуються, Прага вдається до закупівель у країн-партнерів Росії. Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

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Видання зазначає, що чеські чиновники заявили, що їхні зусилля розпочалися ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну два роки тому і значною мірою "оминули громіздкі бюрократичні структури НАТО і Європейського союзу".

"У той час як великі західні держави, такі як США, обговорюють небезпеку посилання нових видів озброєнь в Україну, побоюючись спровокувати Москву, Чеська Республіка вже на самому початку почала постачати Києву основні бойові танки, ракетні установки і великі артилерійські знаряддя. Ракета-носій для ракет, які потопили флагманський корабель Чорноморського флоту Росії "Москва", була поставлена Чеською Республікою", — йдеться в матеріалі.

За даними журналістів, Чехія вже отримала близько 800 тисяч артилерійських снарядів від різних постачальників по всьому світу і виявила ще 700 тисяч одиниць, які можуть бути замовлені за наявності додаткового фінансування. Перший транш із 300 тисяч снарядів уже забезпечено, причому найбільший внесок зробила Німеччина, зазначає WSJ.

Снаряди включають 300 000 снарядів радянського стандарту і близько 500 000 снарядів західного виробництва, які будуть поставлені партіями до кінця року. За словами чеського уряду, у міру надходження коштів поставлятимуть й інші снаряди. Загалом, за словами чеських чиновників, на суму близько 3 мільярдів євро буде поставлено близько 1,5 мільйона снарядів — це лише мала частина пакета допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів, який зараз перебуває на розгляді в конгресі США.

Як зазначає видання, Чехії дісталися у "спадок" від соціалістичного блоку велика збройова промисловість і хороші зв'язки з багатьма країнами "Глобального Півдня" з великими запасами зброї радянського виробництва. Хоча Чехія не розголошує джерела надходження боєприпасів, видання стверджує, що серед постачальників можуть бути й союзники Росії. Угоди передбачають, що постачання здійснюються через Чехію або треті країни, щоб зберегти конфіденційність і уникнути негативної реакції Москви.

"Конфіденційність — ключовий момент: Ми говоримо і говоритимемо з усіма, незалежно від їхньої лояльності або політичної позиції — за деякими винятками, такими як Північна Корея", — заявив Томаш Пояр, радник із національної безпеки прем'єр-міністра Петра Фіали.

Заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш зазначив, що чеська ініціатива виявила суперечність між офіційним ставленням до Росії деяких урядів і готовністю укладати угоди з союзниками України в приватному порядку.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 13 березня говорив, що завдяки чеській ініціативі снаряди почнуть надходити на озброєння ЗСУ вже в осяжній перспективі.