Контакты еще с холодной войны: Чехия закупает боеприпасы для Украины у союзников РФ, — WSJ

По мнению издания, республике достались в "наследство" от социалистического блока крупная оружейная промышленность и хорошие связи с многими странами "Глобального Юга" с большими запасами оружия советского производства.

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Чехия активно использует свои контакты времен холодной войны для обеспечения Украины необходимыми боеприпасами. В условиях, когда США заблокировали помощь в поставках оружия, производство боеприпасов на Западе неспешно расширяется, а запасы Украины уменьшаются, Прага прибегает к закупкам у стран-партнеров России. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что чешские чиновники заявили, что их усилия начались еще до начала полномасштабного вторжения в Украину два года назад и в значительной степени "обошли громоздкие бюрократические структуры НАТО и Европейского союза".

"В то время как крупные западные державы, такие как США, обсуждают опасность отправки новых видов вооружений в Украину, опасаясь спровоцировать Москву, Чешская Республика уже в самом начале начала поставлять Киеву основные боевые танки, ракетные установки и крупные артиллерийские орудия. Ракета-носитель для ракет, потопивших флагманский корабль Черноморского флота России "Москва", была поставлена Чешской Республикой", — говорится в материале.

По данным журналистов, Чехия уже получила около 800 тысяч артиллерийских снарядов от различных поставщиков по всему миру и выявила еще 700 тысяч единиц, которые могут быть заказаны при наличии дополнительного финансирования. Первый транш из 300 тысяч снарядов уже обеспечен, причем наибольший вклад внесла Германия, отмечает WSJ.

Снаряды включают 300 000 снарядов советского стандарта и около 500 000 снарядов западного производства, которые будут поставлены партиями до конца года. По словам чешского правительства, по мере поступления средств будут поставляться и другие снаряды. В общей сложности, по словам чешских чиновников, на сумму около 3 миллиардов евро будет поставлено около 1,5 миллиона снарядов — это лишь малая часть пакета помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, который сейчас находится на рассмотрении в конгрессе США.

Как отмечает издание, Чехии достались в "наследство" от социалистического блока крупная оружейная промышленность и хорошие связи с многими странами "Глобального Юга" с большими запасами оружия советского производства. Хотя Чехия не разглашает источники поступления боеприпасов, издание утверждает, что среди поставщиков могут быть и союзники России. Соглашения предусматривают, что поставки осуществляются через Чехию или третьи страны, чтобы сохранить конфиденциальность и избежать негативной реакции Москвы.

"Конфиденциальность — ключевой момент: Мы говорим и будем говорить со всеми, независимо от их лояльности или политической позиции — за некоторыми исключениями, такими как Северная Корея", — заявил Томаш Пояр, советник по национальной безопасности премьер-министра Петра Фиалы.

Заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш отметил, что чешская инициатива выявила противоречие между официальным отношением к России некоторых правительств и готовностью заключать сделки с союзниками Украины в частном порядке.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 марта говорил, что благодаря чешской инициативе снаряды начнут поступать на вооружение ВСУ уже в обозримой перспективе