"Не займет много месяцев": Кулеба рассказал, когда увеличится количество снарядов на фронте

По словам украинского дипломата, уже на этой неделе коллеги из Чехии покажут детальный план своей инициативы по закупкам боеприпасов. Первые поставки могут состояться в ближайшее время.

Related video

Ситуация на поле боя остается сложной, однако вскоре положение ВСУ может улучшиться благодаря западным поставкам боеприпасов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Михаем Попшоем 13 марта.

По его словам, согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские защитники в ближайшее время почувствуют значительное увеличение поставок боеприпасов. Происходит это в рамках инициативы, которая была представлена накануне Чехией.

"По предварительным сигналам, которые мы получили, наши ребята на фронте почувствуют увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем. То есть это не займет много месяцев", – заявил Дмитрий Кулеба.

Отдельно он добавил, что уже на этой неделе будут переговоры с чешскими коллегами, где они смогут более детально продемонстрировать план будущих поставок боеприпасов и в целом то, как будет это работать.

В свою очередь Киев готов к полному сотрудничеству и содействию, ведь эти поставки необходимы на поле боя.

"Чешская инициатива рассчитана на реализацию в течение всего года. Первые снаряды начнут поступать в обозримой перспективе. А потом в течение года дальше будут поступать новые партии", – подытожил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 12 марта сообщалось, что Чехия нашла дополнительные боеприпасы для Украины в количестве 200 тысяч. По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, Украина пожертвовала ради западных ценностей большим, чем любая другая страна со времен Второй мировой войны, поэтому помощь продолжится.

13 марта появилась информация, что ВСУ получили боеприпасы для боев под Авдеевкой. Украинские военные две недели назад не имели ни одного снаряда для РСЗО "Град", которые могли бы помочь под Авдеевкой. Теперь они получили партию реактивных боеприпасов и останавливают ими российскую пехоту.