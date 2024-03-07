Более $150 млн на боеприпасы: Норвегия присоединяется к закупке 800 тысяч снарядов для Украины

Киев срочно нуждается в большом количестве артиллерийских боеприпасов, чтобы противостоять агрессивной войне против Российской Федерации, заявил глава норвежского правительства.

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Норвегия объявила о предоставлении около 1,6 млрд норвежских крон (153 млн долларов) на закупку боеприпасов для Украины под руководством Чехии. Таким образом Осло обеспечит полное финансирование инициативы Праги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Норвегии.

Премьер-министр страны в своем заявлении подчеркнул, что Украина испытывает острую потребность в большом количестве артиллерийских боеприпасов, чтобы противостоять российской агрессивной войне.

"Мы решили выделить до 1,6 миллиарда норвежских крон на инициативу под эгидой Чешской Республики, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину крайне необходимыми артиллерийскими боеприпасами", — сказал глава норвежского правительства.

В свою очередь министр обороны Бьорн Арильд Грам напомнил, что Норвегия поддерживает Киев с первых дней полномасштабной войны и передавала Украине боеприпасы из собственных запасов Вооруженных сил.

В частности, в 2023 году Осло выделило на военную поддержку Киева около 10 млрд норвежских крон в виде пожертвований из оборонного сектора и промышленности, грантов международным фондам, а также на обучение украинских военных.

"Мы надеемся, что норвежская и европейская поддержка чешской инициативы будет способствовать тому, чтобы Украина как можно быстрее получила большое количество новых боеприпасов", — добавил Грам.

Напомним, 22 февраля о своем намерении инвестировать в производство боеприпасов под руководством Чехии заявила Канада. Оттава готова выделить 30 миллионов долларов.

Кроме того, инициативу Чехии поддержали Дания, Франция, Литва, Латвия, Германия и Нидерланды.

6 марта Bloomberg сообщало, что союзники Украины выделили почти все необходимое финансирование для возглавляемой Прагой инициативы по закупке сотен тысяч артснарядов для Украины. По данным журналистов боеприпасы могут доставить в Украину уже в ближайшие несколько недель.