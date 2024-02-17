"Нужно поддержать": президент Чехии заявил, что нашел 800 тысяч боеприпасов для Украины

По словам Петра Павела, неизвестный источник может поставить для ВСУ 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и еще 300 000 122 миллиметра. Для этого нужна помощь партнеров.

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Чехи нашла возможность помочь Украине и в ближайшие несколько недель ВСУ могут получить сотни тысяч боеприпасов. Об этом заявил президент Петр Павел во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает iRozhlas 17 февраля.

По его словам, Прага нашла за рубежом источник снарядов для артиллерийских установок, которые помогут Украине на поле боя в борьбе с российскими оккупантами. Их удастся в короткие сроки поставить на поле боя, если соответствующе финансирование будет найдено партнерами в США, Германии, Швеции и других странах.

"Мы выявили полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 000 единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра", — заявил Петр Павел.

Какой источник этих снарядов — неизвестно, однако журналисты вспоминают, что за несколько недель до этого Чехи была заинтересована в боеприпасах от оружейных компаний из Южной Кореи, Турции и Южной Африки.

Отдельно президент Чехии заявил, что ситуация в Украине является сложной и за последний год значительно изменилась не в лучшую сторону. Все дело в том, что Россия якобы научилась на своих ошибках, изменила тактику и перевела экономику на военные рельсы.

В связи с этим, продолжает чешский глава государства, мир должен дальше помогать Украине, чтобы у нее была возможность бороться.

"Россия не заботится о людских ресурсах, и президент Владимир Путин работает над тем, чтобы добиться видимых успехов перед президентскими выборами. Нужно поддержать Украину оружием и боеприпасами из всех доступных источников", — продолжил Петр Павел.

Напомним, 8 февраля сообщалось, что в ЕС призвали прекратить поставлять боеприпасы другим странам, кроме Украины. Жозеп Боррель заявил, что страны-члены ЕС должны приостановить экспортные контракты в другие государства, которые не находятся в состоянии войны. Это будет оптимальным вариантом для быстрого наращивания поставок ВСУ.