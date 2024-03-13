"Снарядный голод" в прошлом: ВСУ получили боеприпасы для боев под Авдеевкой (видео)

Украинские военные две недели назад не имели ни одного снаряда для РСЗО "Град", которые могли бы помочь под Авдеевкой. Теперь они получили партию реактивных боеприпасов и останавливают ими российскую пехоту.

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Ночью украинские военные ударили из РСЗО "Град" по российской пехоте, которая пыталась подобраться к позициям ВСУ на Авдеевском направлении. Бойцы ВСУ недавно пополнили запасы реактивных снарядов, тогда как раньше имели ощутимый дефицит. Об особенностях боев под Авдеевкой говорится в репортаже ТСН, опубликованном на Youtube-канале "1+1".

Журналистка ТСН Юлия Кириенко пообщалась с бойцами ВСУ, которые получили возможность бить по россиянам из РСЗО "Град". Артиллеристы объяснили, что установку определенное время вообще не использовали для боевых действий. В частности, две недели назад "молчали" украинские "Грады" под Авдеевкой, а именно тогда враг давил на фланги ВСУ. Однако с недавних пор "снарядный голод" прекратился — артиллеристы получили боекомплект.

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"Нашим войскам удалось заполучить пополнение. Это, как глоток воздуха, видеть такое количество боеприпасов — аж радуется душа. Потому что при случае [можем — ред.] помочь пехоте хотя бы чем-то. Поэтому мы с удовольствием заряжаем их", — записали журналисты слова бойцов.

В репортаже показали кадры РСЗО "Град" с полным боекомплектом — 40 снарядами. При этом артиллеристы рассказали, что часть из них достанет на расстояние до 20 км, часть — до 40 км. Прошлой ночью обстреляли российскую пехоту, сообщил 24-летний военный Богдан (дата выхода репортажа — 13 марта).

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, согласно данным украинского командования по состоянию на утро 13 марта ВС РФ под Авдеевкой пытались атаковать 26 раз. Самые горячие точки — Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское. На онлайн-карте боевых действий DeepState последние изменения на линии огня обозначены 6 марта — россияне продвинулись между населенными пунктами Ласточкино и Орловка. С тех пор врагу не удалось продвинуться дальше: бои продолжаются на отрезке длиной 12 км — от села Бердычи до Первомайского.

Бои под Авдеевкой — линия фронта от Бердичева до Первомайского, 13 марта Фото: DeepState

Между тем 12 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцам ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на Авдеевском направлении. Аналитики Института изучения войны тем временем отмечают, здесь действуют различные подразделения российской армии. В частности, Бердычи атакуют спецназовцы из ГРУ, Новомихайловку — наемники из оккупационных формирований "ДНР".

В феврале президент Чехии Петер Павел сообщил, что отыскал для Украины 800 тыс. снарядов — какой калибр и назначение, не уточнил. Европейцы собрали деньги на закупку этих снарядов, а чех заявил, что третьи страны могут продать еще 300 тыс.

Напоминаем, 13 марта ВС РФ обстреляли город Мирноград Донецкой области: управляемая авиабомба попала по жилому дому. Еще один удар по многоэтажке состоялся в Сумах — есть попадание дрона-камикадзе, известно о четырех погибших украинцах.