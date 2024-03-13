"Снарядний голод" у минулому: ЗСУ отримали боєприпаси для боїв під Авдіївкою (відео)

Українські військова два тижні тому не мали жодного снаряда для РСЗВ "Град", які могли б допомогти під Авдіївкою. Тепер вони отримали партію реактивних боєприпасів та зупиняють ними російську піхоту.

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Вночі українські військові вдарили з РСЗВ "Град" по російській піхоті, яка намагалась підібратись до позицій ЗСУ на Авдіївському напрямку. Бійці ЗСУ нещодавно поповнили запаси реактивних снарядів, тоді як раніше мали відчутний дефіцит. Про особливості боїв під Авдіївкою ідеться у репортажі ТСН, опублікованому на Youtube-каналі "1+1".

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко поспілкувалась з бійцями ЗСУ, які отримали можливість бити по росіянах з РСЗВ "Град". Артилеристи пояснили, що установку певний час взагалі не використовували для бойових дій. Зокрема, два тижні тому "мовчали" українські "Гради" під Авдіївкою, а саме тоді ворог тиснув на фланги ЗСУ. Однак віднедавна "снарядний голод" припинився — артилеристи отримали боєкомплект.

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"Нашим військам вдалось роздобути поповнення. Це, як ковток повітря, бачити таку кількість боєприпасів — аж радіє душа. Тому що при нагоді [можемо — ред.] допомогти піхоті хоча б чимось. Тому ми з задоволенням заряджаємо їх", — записали журналісти слова бійців.

У репортажі показали кадри РСЗВ "Град" з повним боєкомплектом — 40 снарядами. При цьому артилеристи розповіли, що частина з них дістане на відстань до 20 км, частина — до 40 км. Минулої ночі обстріляли російську піхоту, повідомив 24-річний військовий Богдан (дата виходу репортажу — 13 березня).

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, згідно з даними українського командування станом на ранок 13 березня ЗС РФ під Авдіївкою намагались атакувати 26 разів. Найгарячіші точки — Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське. На онлайн-карті бойових дій DeepState останні зміни на лінії вогню позначені 6 березня — росіяни просунулись між населеними пунктами Ласточкине та Орлівка. З того часу ворогу не вдалось посунутись далі: бої тривають на відтинку, довжиною 12 км — від села Бердичі до Первомайського.

Бої під Авдіївкою - лінія фронту від Бердичів до Первомайського, 13 березня Фото: DeepState

Тим часом 12 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що бійцям ЗСУ вдалось стабілізувати ситуацію на Авдіївському напрямку. Аналітики Інституту вивчення війни тим часом відзначають, тут діють різні підрозділи російської армії. Зокрема, Бердичі атакують спецназівці з ГРУ, Новомихайлівку — найманці з окупаційних формувань "ДНР".

У лютому президент Чехії Петер Павел повідомив, що відшукав для України 800 тис. снарядів — який калібр та призначення, не уточнив. Європейці зібрали гроші на закупівлю цих снарядів, а чех заявив, що треті країни можуть продати ще 300 тис.

Нагадуємо, 13 березня ЗС РФ обстріляли місто Мирноград на Донеччині: керована авіабомба поцілила по житловому будинку. Ще один удар по багатоповерхівці відбувся в Сумах — є влучання дрона-камікадзе, відомо про чотирьох загиблих українців.