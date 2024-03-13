Shahed влучив у багатоповерхівку в Сумах: є жертви, подробиці (фото)

Заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак повідомив, що з-під завалів зруйнованого під’їзду у Сумах дістали п’ятьох дітей, які дістали різні поранення.

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В Сумах БПЛА типу "Шахед" влучив у житловий п'ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Telegram.

За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється).

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Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради, в ефірі Київ24 повідомив, що з-під завалів зруйнованого під’їзду у Сумах дістали десятьох людей, п’ятеро з них — діти. Вони отримали поранення. Інформацію щодо загиблих він не підтвердив.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють всі необхідні служби, розгорнуто пункт незламності. Наслідки авіаційного удару уточнюються.

Нагадаємо, 12 березня війська РФ п'ять разів за добу застосовували хімзброю. Зі слів спікера ОСГВ "Таврія", протягом тижня російські війська близько 60 разів застосували цю хімречовину. Від початку ж повномасштабного вторгнення ЗС РФ загалом було 626 хімічних атак. Він повідомив, що за минулу добу було зафіксовано п'ять випадків, коли російські війська скидали отруйну речовину хлорпікрин із безпілотників. Усі випадки фіксуються на Запорізькому напрямку.