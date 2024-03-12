"Ми завдамо Росії удари у відповідь": Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу (відео)

За словами президента України, у Кремлі мають привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Хоча їх вже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують.

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Ввечері у вівторок, 12 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці Кривого Рогу, внаслідок якого загинули і постраждали мирні жителі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в офіційному телеграм-каналі.

Він зазначив, що у Кривому Розі триває рятувальна операція — зруйновано частину 9-поверхового будинку, перекриття між поверхами, сталося загоряння. На місці багато постраждалих та є загиблі.

"Ми будемо завдавати російській державі втрати у відповідь — цілком справедливо. Вони в Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих вже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують", — підкреслив Зеленський.

Він пообіцяв, що Росія і надалі втрачатиме — тільки це може зробити її безпечною для сусідів.

"Не лише для України — для різних народів наші дії зараз рятівні", — наголосив президент.

Крім того, у зверненні Зеленський згадав про попередні результати нещодавнього застосування українських дронів.

"Гадаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Наша далекобійність — це реальне наближення безпеки для всіх", — підкреслив глава держави.

Зауважив президент і про те, що на фронті є потрібна для України динаміка дій, зазначивши що головнокомандувач Олександр Сирський наразі перебуває на фронті.

Обстріл Кривого Рогу

Близько 20:00 12 березня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі написав, що через ворожу атаку на Кривий Ріг у місті зайнялися два будинки — п'яти- та дев'ятиповерхівка.

Дещо згодом голова Дніпропетровської ОВА повідомив про трьох загиблих. За його словами, постійно збільшується загальне число постраждалих — наразі їх 36, як і кількість дітей серед них — їх уже 10.

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Нагадаємо, напередодні цього ж дня російські окупанти атакували Харківську область. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські окупанти завдали ударів по регіону ракетами С-300, і в одному з районів пролунало одразу три вибухи. Попередньо постраждалих немає.