Росіяни атакували Харківську область: є три "прильоти", подробиці

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські окупанти завдали ударів по регіону ракетами С-300.

Related video

У вівторок, 12 березня, Збройні сили Російської Федерації обстріляли Харківську область. Про це написав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Чиновник повідомив, що о 15:18 у Харківському районі було зафіксовано три 3 ворожі "прильоти". За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Важливо

У Харківській області ЗС РФ вдарили по автомобілю з людьми: є загиблі (фото)

У коментарі "Суспільне Харків" Олег Синєгубов додав, що російські окупанти вдарили по старих ангарах під Харковом. Він також зазначив, що три удари було завдано, попередньо, ракетами С-300.

Пресслужба Поліції Харківської області підтвердила, що ЗС РФ вдарили по Харківському району ракетами С-300.

Повідомляється, що правоохоронці документують наслідки ворожої атаки. На місці працюють співробітники слідчо-оперативної групи, фахівці вибухотехнічного управління та криміналістичної лабораторії.

"Виявлено три влучання. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", — йдеться в заяві відомства.

Нагадаємо, в ніч на 12 березня ЗС РФ також атакували Куп'янськ Харківської області, зокрема скинули керовану авіабомбу на житловий будинок. Унаслідок вибуху сталося руйнування п'ятиповерхової житлової будівлі та спалахнуло кілька осередків пожежі.

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі окупанти вдарили по місту "Шахедами". За його інформацією, у районі щільної житлової забудови є "приліт" по об'єкту цивільної інфраструктури.