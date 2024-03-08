У Харківській області ЗС РФ вдарили по автомобілю з людьми: є загиблі (фото)

За даними правоохоронців, унаслідок російської атаки загинули чоловік 1970-го року народження і жінка 1975-го року народження.

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У п'ятницю, 8 березня, Збройні сили Російської Федерації вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю в місті Вовчанськ Харківської області. Про це написав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За інформацією чиновника, внаслідок російської атаки загинули 58-річний чоловік і 53-річна жінка. Глава ОВА також повідомив, що, за словами свідків, у момент удару в машині могла перебувати ще одна людина.

ЗС РФ вдарили по цивільному автомобілю у Вовчанську Фото: Олег Синєгубов / Telegram

ЗС РФ вдарили по цивільному автомобілю у Вовчанську Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Пізніше пресслужба поліції Харківської області підтвердила, що внаслідок обстрілу міста Вовчанськ загинуло двоє людей.

За даними правоохоронців, близько 15:45 у місті було зафіксовано влучання FPV-дрона в автомобіль "Ford Transit". Унаслідок цього загинули двоє людей: чоловік 1970-го року народження та жінка 1975-го року народження.

Співробітник поліції на місці удару ЗС РФ у Вовчанську Фото: Поліція Харківщини

Повідомляється, що на місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 8 березня ЗС РФ також атакували дронами рятувальників у Вовчанську, які поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої російським обстрілом. За даними ДСНС, унаслідок удару було пошкоджено пожежну автоцистерну.

Крім того, 8 березня в поліції повідомили, що в Миколаївській області вибухотехніки дістали бойову частину БПЛА Shahed, яка застрягла у гвинті вітряка. За словами фахівців вибухотехнічної служби поліції, детонація бойової частини не відбулася, проте залишилася всередині електрогенеруючої підстанції, чим становила небезпеку для громадян.