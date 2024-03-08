"Усе змінилося": військові розповіли, як захищають небо над Харковом від атак "Шахедів"

За словами бійця мобільної вогневої групи Романа, у захисників є всього 4 хвилини на те, щоб розпочати бойову роботу. Вони усвідомлюють, яка на них лежить відповідальність за людські життя.

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Російські окупанти не припиняють обстріли мирних міст України і бійці ЗСУ змушені докладати чимало зусиль для того, щоб запобігти трагедіям. Бійці мобільної вогневої групи 5 окремої Слобожанської бригади Національної гвардії в коментарі "24 каналу" розповіли, як захищають небо від дронів над Харковом.

Харківська область розташована на кордоні з Російською Федерацією, внаслідок чого противник щодня обстрілює регіон із різного озброєння. Місцеві жителі зізнавалися, що найстрашніше для них — звук "Шахеда", який летить. Усе через те, що геть незрозуміло, куди він прямує і що саме стане його ціллю.

Зазначається, що кожна мобільна вогнева група українських захисників відповідає за різний сектор. Вони приїжджають на позиції для того, щоб простежити за тим, що відбувається в небі. Усі бійці перед цим пройшли серйозне навчання, адже від їхньої діяльності залежить багато чого.

Після приїзду на позиції є лише 4 хвилини на те, щоб розгорнути роботу і почати пошуки ворожого безпілотника в небі. Самі захисники описують свою роботу як виснажливу, адже на них велика відповідальність.

"Кожного разу, коли летить "Шахед", кожен із нас відчуває, що якщо ми його не "посадимо", то він може прилетіти до моєї сім'ї, до моїх близьких. Відповідальність дуже висока, її ми відчуваємо завжди, коли виїжджаємо працювати", — заявив керівник екіпажу мобільної вогневої групи Роман.

Водночас, продовжують захисники, кількість атак ворожими дронами лише збільшується. Місцева влада обіцяє збільшити кількість таких вогневих груп у регіоні, щоб убезпечити населення, але й противник не стоїть на місці. Росіяни модернізують свої БПЛА, змінюючи їхню роботу, тож українським захисникам доводиться пристосовуватися до нових умов.

Працювати по повітряних цілях стало значно складніше, адже їхня швидкість переміщення висока, але від цього мотивація мобільних груп лише зростає. Кожен перехоплений безпілотник — врятоване життя або збережена будівля.

"Ворог дуже хитрий, тепер усе змінилося. Раніше "Шахеди" летіли за встановленими координатами, майже по прямій лінії. Їх було простіше виявити і збити. Зараз вони більше схожі на розвідувальні дрони, тобто чудово знають, де можуть летіти, постійно змінюють маршрути", — розповів кулеметник мобільної вогневої групи Ярослав.

Нагадаємо, 8 березня повідомлялося, що ЗС РФ атакували шість областей України, унаслідок чого зафіксовано влучання і постраждалих. Українська протиповітряна оборона працювала в Кіровоградській, Одеській, Херсонській, Миколаївській та Харківській областях. Вдалося знищити 33 БПЛА, проте є влучання в кількох регіонах.