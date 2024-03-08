"Все изменилось": военные рассказали, как защищают небо над Харьковом от атак "Шахедов"

По словам бойцы мобильной огневой группы Романа, у защитников есть всего 4 минуты на то, чтобы начать боевую работу. Они осознают, какая на них лежит ответственность за человеческие жизни.

Related video

Российские оккупанты не прекращают обстрелы мирных городов Украины и бойцы ВСУ вынуждены прилагать немало усилий для того, чтобы предотвратить трагедии. Бойцы мобильной огневой группы 5 отдельной Слобожанской бригады Национальной гвардии в комментарии "24 каналу" рассказали, как защищают небо от дронов над Харьковом.

Харьковская область находится на границе с Российской Федерацией, в результате чего противник ежедневно обстреливает регион из различного вооружения. Местные жители признавались, что страшнее всего для них — звук "Шахеда", который летит. Все из-за того, что совершенно непонятно, куда он направляется и что именно станет его целью.

Отмечается, что каждая мобильная огневая группа украинских защитников отвечает за разный сектор. Они приезжают на позиции для того, чтобы проследить за происходящим в небе. Все бойцы перед этим прошли серьезное обучение:, ведь от их деятельности зависит многое.

После приезда на позиции есть всего 4 минуты на то, чтобы развернуть работу и начать поиски вражеского беспилотника в небе. Сами защитники описывают своб работу как изнурительную, ведь на них большая ответственность.

"Каждый раз, когда летит "Шахед", каждый из нас чувствует, что если мы его не "посадим", то он может прилететь к моей семье, к моим близким. Ответственность очень высокая, ее мы чувствуем всегда, когда выезжаем работать", – заявил руководитель экипажа мобильной огневой группы Роман.

В то же время, продолжают защитники, количество атак вражескими дронами лишь увеличивается. Местные власти обещают увеличить количество таких огневых групп в регионе, чтобы обезопасить население, но и противник не стоит на месте. Россияне модернизируют свои БПЛА, меняя их работу, поэтому украинским защитникам приходится приспосабливаться к новым условиям.

Работать по воздушным целям стало значительно сложнее, ведь их скорость перемещения высокая, но от этого мотивация мобильных групп лишь растет. Каждый перехваченный беспилотник — спасенная жизнь или сохраненное здание.

"Враг очень хитрый, теперь все изменилось. Ранее "Шахеды" летели по установленным координатам, почти по прямой линии. Их было проще обнаружить и сбить. Сейчас они больше похожи на разведывательные дроны, то есть прекрасно знают, где могут лететь, постоянно меняют маршруты", — рассказал пулеметчик мобильной огневой группы Ярослав.

Напомним, 8 марта сообщалось, что ВС РФ атаковали шесть областей Украины, в результате чего зафиксированы попадания и пострадавшие. Украинская противовоздушная оборона работала в Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях. Удалось уничтожить 33 БПЛА, однако есть попадания в нескольких регионах.