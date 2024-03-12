ЗС РФ атакували багатоповерхівку в Кривому Розі: є загиблі та поранені, — Зеленський (відео)

За інформацією президента України Володимира Зеленського, наразі в місті триває рятувальна операція. Багато поранених у важкому стані, а серед потерпілих є й діти.

Related video

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Руйнувань зазнав дев’ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 березня.

За інформацією очільника держави, наразі в місті триває рятувальна операція. Багато поранених у важкому стані, серед них є й діти.

Також Зеленський повідомив про двох загиблих унаслідок російської атаки та висловив співчуття їхнім рідним і близьким.

За словами президента, під завалами все ще шукають людей. Відповідні роботи триватимуть "скільки потрібно".

"Я вдячний кожному та кожній, хто працює там, на місці, рятує, надає медичну допомогу. Доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує", — ідеться в повідомленні.

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: що відомо

Нагадаємо, у вівторок, 12 березня, окупанти атакували місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Тоді голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі написав, що постраждати міг багатоповерховий житловий будинок.

Близько 20:00 Лисак заявив, що через ворожу атаку на Кривий Ріг постраждали четверо дітей. За його словами, наразі відомо про 33 потерпілих. У місті зайнялися два будинки — п'яти- й дев'ятиповерхівка.

Дещо згодом голова Дніпропетровської ОВА повідомив про трьох загиблих у Кривому Розі. За його словами, постійно збільшується число постраждалих, як і кількість дітей серед них — їх уже 7.

"А загалом людей, які зазнали травм, — 36. Це на зараз. Вдячний кожному, хто поруч із містянами, які в стані шоку", — наголошує він.

Нагадаємо, напередодні цього ж дня російські окупанти атакували Харківську область. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські окупанти завдали ударів по регіону ракетами С-300, і в одному з районів пролунали одразу три вибухи. Попередньо постраждалих немає.