РФ ударила ракетою по Кривому Рогу, пошкоджено багатоповерховий будинок (фото)

За словами начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, загроза для міста триває. Унаслідок дій російських окупантів загинули 2 людини.

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Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України за допомогою різного озброєння. Цього разу удари зафіксовані в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Фокус зібрав усе, що відомо про ворожий обстріл.

О 18:35 у небі над Україною було зафіксовано керовану авіаційну ракету, про що повідомили в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ. Найімовірніше, ідеться про Х-59.

Через кілька хвилин у місті дійсно пролунав вибух. Кореспондент Фокусу підтверджує удар російських окупантів по місту. До місця події поїхали карети швидкої допомоги.

Місцева влада також прокоментувала терор із боку ЗС РФ. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі написав, що постраждати міг багатоповерховий житловий будинок.

"Унаслідок ворожої атаки сталася пожежа в багатоповерхівці. Усю інформацію уточнюємо. Загроза триває. В області повітряна тривога. Будьте в безпеці", — йдеться в повідомленні.

О 19:24 Сергій Лисак додав, що внаслідок ракетного удару двоє людей загинули. Також є постраждалі, яким медики на місці надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, напередодні цього ж дня російські окупанти атакували Харківську область. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські окупанти завдали ударів по регіону ракетами С-300, і в одному з районів пролунало одразу три вибухи. Попередньо постраждалих немає.

У ніч на 12 березня ЗС РФ також атакували Куп'янськ Харківської області, зокрема скинули керовану авіабомбу на житловий будинок. Унаслідок вибуху сталося руйнування п'ятиповерхової житлової будівлі та спалахнули кілька осередків пожежі.