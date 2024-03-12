РФ ударила ракетой по Кривому Рогу, поврежден многоэтажный дом (фото)

По словам начальника областной военной администрации Сергея Лысака, угроза для города продолжается. В результате действий российских оккупантов погибли 2 человека.

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Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины при помощи различного вооружения. В этот раз удары зафиксированы в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Фокус собрал все, что известно про вражеский обстрел.

В 18:35 в небе над Украиной была зафиксирована управляемая авиационная ракета, о чем сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Вероятнее всего, речь идет про Х-59.

Спустя несколько минут в городе действительно прозвучал взрыв. Корреспондент Фокуса подтверждает удар российских оккупантов по городу. К месту происшествия поехали кареты скорой помощи.

Местные власти также прокомментировали террор со стороны ВС РФ. Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале написал, что пострадать мог многоэтажный жилой дом.

"В результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке. Всю информацию уточняем. Угроза продолжается. В области воздушная тревога. Будьте в безопасности", — говорится в сообщении.

В 19:24 Сергей Лысак добавил, что в результате ракетного удара двое человек погибли. Также есть пострадавшие, которым медики на месте оказывают необходимую помощь.

Напомним, накануне в этот же день российские оккупанты атаковали Харьковскую область. По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские оккупанты нанесли удары по региону ракетами С-300 и в одном из районов прозвучало сразу три взрыва. Предварительно пострадавших нет.

В ночь на 12 марта ВС РФ также атаковали Купянск Харьковской области, в частности сбросили управляемую авиабомбу на жилой дом. В результате взрыва произошло разрушение пятиэтажного жилого здания и вспыхнуло несколько очагов пожара.