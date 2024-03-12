ВС РФ сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске: начался пожар (фото)
В результате авиаудара, по данным ГСЧС, загорелись квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде. Сам пятиэтажный жилой дом в Купянске частично разрушен.
В ночь на вторник, 12 марта, российские оккупанты снова атаковали Купянск Харьковской области. Так, захватчики сбросили управляемую авиабомбу на жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины
Вследствие взрыва произошло разрушение пятиэтажного жилого здания. Помимо этого, возникло несколько очагов пожара на месте атаки.
"Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одно помещение в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв. м", — сообщили спасатели.
Сотрудники ГСЧС сообщают, что к 04:15 удалось полностью ликвидировать огонь.
При проведении осмотра поврежденного здания не было обнаружено ни погибших, ни пострадавших.
Напомним, что днем 28 февраля российские войска ударили управляемыми авиабомбами (УАБами) по центру города Купянск в Харьковской области. УАБы попали в гражданские сооружения, в результате чего погибли два человека.
Также 8 марта российские военные атаковали Чугуев и Купянск в Харьковской области. В результате ударов есть погибшие и раненые, а также повреждены жилые дома.
В начале марта Синегубов сообщал, что в указанных населенных пунктах Купянского района семьи со 161 ребенком, которые ежедневно подвергаются атакам артиллерии, минометов, БПЛА и авиации. По данным главы ОВА, с начала 2024 года полторы тысячи человек, из которых 140 детей, удалось эвакуировать из зон боевых действий в Харьковской области.