На Купянском направлении объявили принудительную эвакуацию граждан (видео)

По словам главы Харьковской области Олега Синегубова, из 18 населенных пунктов планируют вывезти семьи со 161 ребенком. В одной только Великобурлукской общине проживают 110 детей, которые регулярно подвергаются обстрелам и налетам авиации со стороны РФ.

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В Харьковской области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 18 населенных пунктов Купянского района. Решение было поддержано Советом обороны Харьковской области, о чем сообщил 7 марта глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его информации, принудительная эвакуация детей в сопровождении их родителей, опекунов или других законных представителей будет проведена из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской общин. Великобурлукская община насчитывает 110 детей, а Ольховатская — 51.

Глава областной военной администрации подчеркнул, что имеются подготовленные места для временного проживания эвакуированных.

"Сейчас будем совместно работать с волонтерами и с нашими представителями Нацполиции, чтобы исполнять эту задачу", — заявил Синегубов.

Кроме того, Совет обороны принял решение обязательной эвакуации жителей еще 57 населенных пунктов, направленной на максимальное обеспечение безопасности семей с детьми от возможных атак со стороны России.

Напомним, в начале марта Синегубов сообщал, что в указанных населенных пунктах Купянского района семьи со 161 ребенком, которые ежедневно подвергаются атакам артиллерии, минометов, БПЛА и авиации. По данным главы ОВА, с начала 2024 года полторы тысячи человек, из которых 140 детей, удалось эвакуировать из зон боевых действий в Харьковской области.

Напомним также, 28 января сообщалось, что ВС РФ убили последнего жителя села в Сумской области. Мужчина, который стал жертвой обстрела оккупантов, вел домашнее хозяйство и в свое время отказался от эвакуации из опасного населенного пункта.