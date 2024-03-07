На Куп'янському напрямку оголосили примусову евакуацію громадян (відео)

За словами очільника Харківської області Олега Синєгубова, з 18 населених пунктів планують вивезти сім'ї зі 161 дитиною. В одній тільки Великобурлуцькій громаді мешкають 110 дітей, які регулярно піддаються обстрілам і нальотам авіації з боку РФ.

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У Харківській області було ухвалено рішення про примусову евакуацію сімей із дітьми з 18 населених пунктів Куп'янського району. Рішення було підтримано Радою оборони Харківської області, про що повідомив 7 березня голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

За його інформацією, примусову евакуацію дітей у супроводі їхніх батьків, опікунів або інших законних представників буде проведено з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Великобурлуцька громада налічує 110 дітей, а Вільхуватська — 51.

Голова обласної військової адміністрації підкреслив, що є підготовлені місця для тимчасового проживання евакуйованих.

"Зараз будемо спільно працювати з волонтерами і з нашими представниками Нацполіції, щоб виконувати це завдання", — заявив Синєгубов.

Крім того, Рада оборони ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію мешканців ще 57 населених пунктів, спрямовану на максимальне убезпечення родин із дітьми від можливих атак з боку Росії.

Нагадаємо, на початку березня Синєгубов повідомляв, що в зазначених населених пунктах Куп'янського району є сім'ї зі 161 дитиною, які щодня наражаються на атаки артилерії, мінометів, БПЛА та авіації. За даними очільника ОВА, від початку 2024 року півтори тисячі осіб, з яких 140 дітей, вдалося евакуювати із зон бойових дій у Харківській області.

Нагадаємо також, 28 січня повідомлялося, що ЗС РФ убили останнього жителя села в Сумській області. Чоловік, який став жертвою обстрілу окупантів, вів домашнє господарство і свого часу відмовився від евакуації з небезпечного населеного пункту.