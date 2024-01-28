"Снаряд влучив просто в кімнату": ЗС РФ убили останнього жителя села на Сумщині (фото)

Чоловік, який став жертвою обстрілу окупантів, вів домашнє господарство і свого часу відмовився від евакуації з села.

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Російські війська вбили останнього жителя села Степок Сумської області — 60-річного Олександра Миколайовича. У кімнату, де перебував цей чоловік, влучив снаряд, повідомило "Суспільне" в неділю, 28 січня.

Село Степок розташоване недалеко від кордону з Російською Федерацією, поруч із гуманітарним пунктом пропуску "Покровка-Колочилівка". За словами сина загиблого, його батько був останнім жителем села, всі інші були евакуйовані. Чоловік дізнався про смерть родича, коли його друзі поїхали в середу, 24 січня, відвідати літню людину. Приїхавши на місце, вони виявили, що будинок був зруйнований прямим попаданням снаряда.

Під час чергового обстрілу окупанти зруйнували будинок останнього жителя села Степок Фото: Суспільне

"Снаряд влучив прямо йому в кімнату, там кухню побило, сарай. Зараз чекаю маму і сестру, щоб поховати батька", — сказав Руслан, син загиблого Олександра Миколайовича.

Російський снаряд влучив просто в кімнату, в якій жив літній чоловік Фото: Суспільне

Чоловік уточнив, що загиблий Олександр Миколайович відмовився виїжджати з села навіть тоді, коли жителів, які залишилися, евакуювали. Щоб забезпечити батькові нормальні умови проживання, син привіз літній людині генератор і акумулятори. Пенсіонер мав своє господарство, за яким доглядав: кобилу, дворового пса і кілька курей.

Смертельний інцидент журналістам підтвердили і в Краснопільській селищній раді. Її секретарка Ірина Юхта розповіла, що, найімовірніше, російські окупанти обстріляли будинок чоловіка минулими вихідними або в понеділок.

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Село Степок розташоване біля витоків річки Ситна, нижче за течією на відстані 4 км розташоване село Ріп'яхівка (Бєлгородська область). Село розташоване на кордоні з Росією. У 2001 році, згідно з переписом населення, у ньому проживало 65 осіб. Село постраждало внаслідок геноциду українського народу, проведеного урядом СРСР у 1932-1933 роках.

Село Степок Сумської області на карті України

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині. Під вогонь потрапили 54-річний чоловік (водій) і 68-річна жінка (пасажирка), які їхали в машині дорогою між двома селами Хотинської громади Сумського району. Вони виявилися братом і сестрою, обидва загинули.

А наприкінці грудня 2023 року в Херсонській області окупанти розстріляли школяра. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, приводом для розправи над підлітком стали підозри загарбників, що він нібито сфотографував заборонене місце.