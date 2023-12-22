"На очах у сім'ї": у Херсонській області окупанти розстріляли школяра

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, приводом для розправи над підлітком стали підозри загарбників, що він нібито сфотографував заборонене місце.

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В одному з міст тимчасово окупованої частини Херсонської області нещодавно сталася трагічна подія: окупанти застрелили школяра восьмого класу. Це сталося просто перед його родиною. Після цієї події мати підлітка спробувала накласти на себе руки. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Як розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, школяр став жертвою окупантів через їхні підозри про те, що він нібито зафіксував щось неприпустиме на фотографіях.

Як повідомив Прокудін, черговий жахливий злочин загарбники скоїли в одному з окупованих населених пунктів Херсона 20 грудня.

"Страшна там ситуація... В одній із громад убили учня 8 класу, в одному з населених пунктів. Просто на очах у сім'ї... За те, що хлопчик просто проходив і десь начебто щось фотографував, його схопили, привели додому і застрелили", — розповів він.

Також Прокудін додав, що після розправи над хлопчиком його мама намагалася накласти на себе руки.

"Мати ледь не збожеволіла, із петлі витягли... Зараз її шукають. Це вчора (20 грудня. — Ред.) сталося", — сказав він.

Голова Херсонської обласної адміністрації додав, що керівництво школи, де навчався загиблий від рук окупантів підліток, планує подати заяву в поліцію. Вони також готують звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Дмитра Лубінця, а також до всіх відповідних органів і структур.

Нагадаємо, 4 жовтня в СБУ повідомили, що оголосили підозру полоненому російському військовому, який разом з іншими військовими окупував Бучу. Зокрема, він брав участь у "зачистці" міста та вбивав людей.

Також наприкінці листопада у США запровадили санкції проти російських військових, які скоювали злочини в Україні. Під обмеження потрапив російський полковник Азатбек Омурбеков, відомий як "Бучанський м'ясник".