Росія атакувала українські міста: у яких областях помітили ворожі дрони (карта)

Повітряну тривогу оголошували в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та інших областях.

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Увечері 11 березня Росія атакувала дронами українські міста. Про перші ворожі безпілотники, які рухалися з Херсонської області в бік Кривого Рогу, о 21:08 повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Однак уже о 21:33 українські військові повідомили, що дрони, які рухалися на Кривий Ріг, змінили курс і вирушили в Миколаївську область. Також ще кілька груп дронів-камікадзе були помічені на кордоні Херсонської та Дніпропетровської областей. Вони також рухалися в бік Миколаївщини.

О 22:12 стало відомо, що дрони помічені на підході до Одеської області. Уже за півгодини у ЗСУ заявили, що дрони зайшли з Кіровоградської області в Черкаську область. Також були помічені безпілотники, які рухалися в бік Вінницької області.

Повітряна тривога в Україні

О 23:46 Повітряні сили зазначили, що зафіксовано дрони, які летять у бік Хмельницької області. Пізніше в частині областей на півночі України також оголосили тривогу у зв'язку з небезпекою застосування ворогом балістичного озброєння, проте пізніше тривогу скасували.

Повітряна тривога в Україні

О 01:04 ночі стало відомо, що були помічені "Шахеди" в Теофіпольському районі Хмельницької області, а також у східній частині Тернопільської області. Крім того, про рух БПЛА повідомили в Рівненській області.

Тільки о 01:31 ночі ЗСУ оголосили відбій повітряної тривоги у зв'язку з активністю ворожих БПЛА.

Нагадаємо, у Кабміні розповіли, як змусили РФ рідше атакувати енергооб'єкти. Для захисту української енергосистеми від атак з боку Росії створили другий рівень захисту, і є десятки випадків, коли він спрацював.