"Спостереження не вселяють оптимізму": військовий експерт оцінив останні атаки "шахедами" по Одесі

За словами Олександра Коваленка, партнерам України потрібно терміново розв'язувати питання з посиленням української ППО, інакше БПЛА доведеться "ловити" в інших країнах.

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Останні нічні атаки дронами по Одеській області, які здійснюють російські війська, є підставою для серйозної стурбованості, написав військовий оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

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Нічна атака Shahed на Україну: в регіонах пролунали вибухи, є влучання в інфраструктуру (відео)

За його словами, упродовж цієї ночі росіяни атакували Україну 25 дронами-камікадзе, із яких сили протиповітряної оборони збили 15. Зокрема, на території Одеси та Одеської області вдалося збити 10 ворожих цілей. Водночас влучань не вдалося уникнути.

"Сьогоднішня ніч в Одесі була складною. Я не хочу говорити про свої спостереження впродовж останніх ночей, проте вони не є підставою для оптимізму. Мобільні групи працюють на максимумі своїх можливостей, проте є нюанси, які не залежать від них", — стверджує Коваленко.

Він вважає, що якщо лідери європейських країн не зацікавлені в розв'язанні питань зі знищенням іранських дронів у повітряному просторі Таллінна, Риги, Гданська, Копенгагена, Констанци та Варни, їм потрібно якомога швидше розв'язати питання з постачанням Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Одеса має особливе розташування, що ускладнює роботу ППО

Олександр Коваленко також уточнив, що потрібно враховувати специфіку географічного розташування Одеси. Також є проблема нестачі комплексів ППО для знищення БПЛА над акваторією Чорного моря.

"Море — це наша гордість, проте, на жаль, через війну це також наш бич", — зауважив Коваленко.

Він додав, що птахи стали жертвами дронової атаки. Зокрема, уранці дружина експерта знайшла у дворі мертву синицю.

"Один із вибухів цієї ночі пролунав біля нас. Найімовірніше, птаха контузило через вибухову хвилю, тому він упав неподалік від нас", — акцентував Коваленко.

Нагадаємо, ЗС РФ сьогодні вночі масовано атакували Одесу й Одеську область дронами. До того ж цього разу перенесли початок атаки на другу годину ночі. Упродовж півтори години Сили оборони вели бойову роботу. Роботу бійців ППО ускладнювали постійні маневри "шахедів". Попри те, що вдалося знищити десять дронів, є влучання по інфраструктурному об'єкту в Одеському районі.

Нагадаємо, раніше спікер Повітряних Сил Юрій Ігнат пояснив, чому російським ракетам і дронам вдається долітати до Одеси. Зокрема, обласний центр розташований на узбережжі моря, де є житлові будинки.

До того ж у кінці січня окупанти запустили по Одесі й області "шахеди" чорного кольору.