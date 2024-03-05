Проблема не лише в ППО: Ігнат пояснив, чому ракети та дрони долітають до Одеси

Речник командування ПС ЗСУ наголосив, що знешкодити усі ворожі повітряні цілі заважає географічне розташування Одеси і дислокація самої протиповітряної оборони.

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У ніч на 5 березня українські Повітряні сили знешкодили 18 дронів-камікадзе Shahed-136, якими російські окупанти атакували цивільне населення України. Однак у регіоні все одно зафіксовано влучання в інфраструктуру. Про те, з чим це повʼязано пояснив речник Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"На жаль, не вдається нищити усі безпілотники, якими атакує Росія з півдня. Зокрема, з окупованого Криму, а також з Приморсько-Ахтарська, зазвичай, завдають ударів. Цього разу Балаклава, саме звідти були запущені безпілотники", — заявив Ігнат.

Чому ППО не вдається збивати всі цілі РФ

За словами спікера, знешкоджувати всі безпілотники та ракети, які росіяни запускають по Одесі, заважає географічне розташування міста і самої ППО.

"Одеса, хочу наголосити, знаходиться на узбережжі Чорного моря, густонаселене місто, яке фактично знаходиться на межі узбережжя, великі будинки, інфраструктура. Тому розташування протиповітряної оборони саме в Одеському регіоні побудовано так, що не завжди вдається перехоплювати і безпілотники, і ракети на підступах до самого міста. Це спричинено його географічним розташуванням", — додав Ігнат.

Зазначимо, раніше начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що причиною "успішних" ударів ЗС РФ по Одесі є використання "підступної тактики", коли БПЛА маневрують поміж житловими та промисловими кварталами міста.

ЗС РФ атакували Одещину

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в ніч на 5 березня росіяни запустили "шахеди", які атакували Одеську область. Загалом повітряна тривога у регіоні тривала близько трьох годин — з 23:33 до 02:47.

В Telegram-каналі "Сил оборони Півдня" розповіли, що росіянам вдалось дістати до рекреаційного об'єкта в Одеському районі: запевняють, що об'єкт не працював. Крім будівель пансіонату, постраждали господарські споруди та причал, розташовані неподалік.

Зазначимо, попередня повітряна атака ЗС РФ сталась в ніч на 2 березня. Ворог атакував з півдня та сходу: під ударами опинились Харків та Одеса, розповіли у Повітряному командуванні ЗСУ. Російський дрон влучив у житловий будинок у Одесі: зруйнувались квартири, де перебували люди. Після кількаденного розбору завалів з'ясувалось, що росіяни убили 12 українців, з них п'ятеро дітей.