Дрони маневрували: Гуменюк пояснила, чому Росії знову вдалося влучити по Одесі

За словами начальниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, більшість запусків російських безпілотників відбуваються саме з території Криму, іноді також використовують й східне узбережжя Азовського моря.

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У ніч на 5 березня російські окупанти знову атакували безпілотниками цивільне населення України. Військові знешкодили 18 дронів-камікадзе Shahed-136 ЗС РФ, однак влучань на Одещині уникнути не вдалося. Про те, яку тактику у обстрілах використовують росіяни розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, під час нічного удару по Одесі окупанти знову використали "підступну тактику", коли БПЛА маневрували поміж житловими та промисловими кварталами міста.

"Одещина цієї ночі потерпала від потужної дронової атаки, 18 дронів було знищено силами ППО. На жаль, не вдалося уникнути влучань. Цього разу ворог використовував таку ж саму підступну тактику, коли дрони маневрували поміж житловими та промисловими кварталами міста-мільйонника", — розповіла вона.

Гуменюк зазначила, що внаслідок ударів противника є влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури, пошкоджена приватна власність.

"Ворог також маневрував у районі передмістя Одеси. Враховуючи те, що там багато об'єктів припортової інфраструктури, загрожували й з цього напрямку. Зрештою, влучання відбулося в об'єкт рекреаційної інфраструктури, там зруйновано кілька будівель, виникла пожежа, але на щастя, через те, що об'єкт з початку повномасштабного вторгнення не використовується, люди не постраждали. Втім, ударна хвиля пошкодила і приватну власність", — зазначила Гуменюк.

Звідки РФ запускає Shahed

Крім того, начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня заявила, що Україні відомо, де розташовані "пускові майданчики" російських безпілотників. За її словами, більшість запусків РФ проводить саме з території тимчасово окупованого Криму, іноді також використовують й східне узбережжя Азовського моря.

"Цього разу дрони прямували з Криму і використовували для своєї мандрівки акваторію Чорного моря. Де існують подібні майданчики – ми інформацією володіємо. Також, ми усвідомлені, що ворог організовує потужну ППО цих об'єктів, оскільки розуміє, що це основний спосіб терору для нього. Адже ракетні атаки майже згорнуті, їх використання для нього ускладнене через наш тиск на його авіації. Полювання ведеться, а сезон бавовни в Криму ніхто не скасовував", — підсумувала вона.

ЗС РФ атакували Одещину

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в ніч на 5 березня росіяни запустили "шахеди", які атакували Одеську область. Загалом повітряна тривога у регіоні тривала близько трьох годин — з 23:33 до 02:47.

В Telegram-каналі "Сил оборони Півдня" розповіли, що росіянам вдалось дістати до рекреаційного об'єкта в Одеському районі: запевняють, що об'єкт не працював. Крім будівель пансіонату, постраждали господарські споруди та причал, розташовані неподалік.

Зазначимо, попередня повітряна атака ЗС РФ сталась в ніч на 2 березня. Ворог атакував з півдня та сходу: під ударами опинився Харків та Одеса, розповіли у Повітряному командуванні ЗСУ. Російський дрон влучив у житловий будинок у Одесі: зруйнувались квартири, де перебували люди. Після кількаденного розбору завалів з'ясувалось, що росіяни убили 12 українців, з них п'ятеро дітей.

Нагадуємо, в ніч на 5 березня під масованою атакою БПЛА опинився Кримський міст, Керч та Феодосія. Попередня атака дронів по Кримському півострову сталась 3 березня — запалала велика нафтобаза на околиці Феодосії.