18 Shahed вночі атакували Україну: на Одещині зафіксовано влучання, деталі (фото)

Сили протиповітряної оборони збили усі російські "Шахеди", які атакували Одещину. Однак отримав пошкодження пансіонат та причал, розташований поруч.

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Під час атаки в ніч на 5 березня українські військові знешкодили 18 дронів-камікадзе Shahed-136 ЗС РФ. Для збиття використовували зенітні комплекси та діяли мобільні вогневі групи. Про деталі російського обстрілу розповіли на сторінці Facebook Повітряних сил ЗСУ.

У дописі українського командування вказується, що місце пуску дронів-камікадзе — полігон у Балаклаві під Севастополем. Ворог запустив 18 Shahed-136 — їх усі збили сили ППО ЗСУ.

Нічний удар по Одещині - звіт Повітряних сил Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нічний удар РФ — деталі

Зазначимо, в ніч на 5 березня росіяни запустили "шахеди", які атакували Одеську область, — повідомив голова Одещини Олег Кіпер. Повітряна тривога у регіоні тривала близько трьох годин — з 23:33 до 02:47. Тривоги у інших регіонах України не було.

Тим часом у Telegram-каналі "Сил оборони Півдня" розповіли про деякі подробиці нічного удару РФ. У дописі, опублікованому о 6:36, ідеться про пошкодження, завдані російськими "Шахедами". Зокрема, вказується, що "не вдалось уникнути влучань".

Росіянам вдалось дістати до рекреаційного об'єкта в Одеському районі: запевняють, що об'єкт не працював. Крім будівель пансіонату, постраждали господарські споруди та причал, розташовані неподалік.

Нічний удар по Одещині - звіт Сил оборони Півдня Фото: Скриншот

На світлинах, зроблених на місці подій, можна побачити будівлю з пошкодженим дахом та розбиті шибки.

Нічний удар по Одещині - пошкоджена будівля Фото: Сили оборони півдня Нічний удар по Одещині - пошкоджене вікно Фото: Сили оборони півдня

У кадр потрапили уламки російського дрона, знищеного Силами оборони.

Нічний удар по Одещині - уламки дрона Фото: Сили оборони півдня

Крім того, на місці удару "шахеда" почалась пожежа, яку загасили рятувальники.

Нічний удар по Одещині - пожежа Фото: Сили оборони півдня

Зазначимо, попередня повітряна атака ЗС РФ сталась в ніч на 2 березня. Ворог атакував з півдня та сходу: під ударами опинився Харків та Одеса, розповіли у Повітряному командуванні ЗСУ. Російський дрон влучив у житловий будинок у Одесі: зруйнувались квартири, де перебували люди. Після кількаденного розбору завалів з'ясувалось, що росіяни убили 12 українців, з них п'ятеро дітей.

Нагадуємо, в ніч на 5 березня під масованою атакою БПЛА опинився Кримський міст, Керч та Феодосія. Попередня атака дронів по Кримському півострову сталась 3 березня — запалала велика нафтобаза на околиці Феодосії.