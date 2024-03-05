Проблема не только в ПВО: Игнат объяснил, почему ракеты и дроны долетают до Одессы

Представитель командования ВС ВСУ отметил, что обезвредить все вражеские воздушные цели мешает географическое расположение Одессы и дислокация самой противовоздушной обороны.

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В ночь на 5 марта украинские Воздушные силы обезвредили 18 дронов-камикадзе Shahed-136, которыми российские оккупанты атаковали гражданское население Украины. Однако в регионе все равно зафиксированы попадания в инфраструктуру. О том, с чем это связано объяснил представитель Командования ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"К сожалению, не удается уничтожать все беспилотники, которыми атакует Россия с юга. В частности, из оккупированного Крыма, а также из Приморско-Ахтарска, как правило, наносят удары. На этот раз Балаклава, именно оттуда были запущены беспилотники", — заявил Игнат.

Почему ПВО не удается сбивать все цели РФ

По словам спикера, обезвреживать все беспилотники и ракеты, которые россияне запускают по Одессе, мешает географическое расположение города и самой ПВО.

"Одесса, хочу подчеркнуть, находится на побережье Черного моря, густонаселенный город, который фактически на границе находится побережья, большие дома, инфраструктура. Поэтому расположение противовоздушной обороны именно в Одесском регионе построено так, что не всегда удается перехватывать и беспилотники, и ракеты на подступах к самому городу. Это вызвано его географическим расположением", — добавил Игнат.

Отметим, ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что причиной "успешных" ударов ВС РФ по Одессе является использование "коварной тактики", когда БПЛА маневрируют между жилыми и промышленными кварталами города.

ВС РФ атаковали Одесскую область

Напомним, председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в ночь на 5 марта россияне запустили "шахеды", которые атаковали Одесскую область. В целом воздушная тревога в регионе продолжалась около трех часов — с 23:33 до 02:47.

В Telegram-канале "Сил обороны Юга" рассказали, что россиянам удалось добраться до рекреационного объекта в Одесском районе: уверяют, что объект не работал. Кроме зданий пансионата, пострадали хозяйственные постройки и причал, расположенные неподалеку.

Отметим, предыдущая воздушная атака ВС РФ произошла в ночь на 2 марта. Враг атаковал с юга и востока: под ударами оказался Харьков и Одесса, рассказали в Воздушном командовании ВСУ. Российский дрон попал в жилой дом в Одессе: разрушились квартиры, где находились люди. После многодневного разбора завалов выяснилось, что россияне убили 12 украинцев, из них пятеро детей.