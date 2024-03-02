Атака БпЛА по Одессе: спасатели достали из-под завалов еще одно тело (фото)

Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами может находиться до 12 человек.

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В Одесса возросло количество жертв удара вражеского БпЛА по многоэтажке. В 14:50 на уровне первого этажа спасатели ГСЧС высвободили из-под завалов пятое тело погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По состоянию на 15:30 известно о 5 погибших, среди которых 3-летний ребенок. Пострадало 8 человек, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.

По предварительным данным, в результате ночного удара россиян по Одессе, разрушено 18 квартир 9-этажки.

В результате повреждения рядом расположенного здания бойлерной, без теплоснабжения остаются 12 многоквартирных жилых домов и детский сад. Определено место для временного расселения жителей.

Сотрудники ГСЧС нашли тело еще одного погибшего

Дополнительно развернуты пункты обогрева и оказания психологической помощи.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами может находиться до 12 человек.

Напомним, что в ночь на 2 марта российские оккупанты запустили по Украине 17 дронов-камикадзе типа "Шахед", из которых силы ПВО ВСУ сбили 14. Один из дронов-камикадзе попал в жилой дом.

В Харькове дрон-камикадзе также попал по городу. В результате вспыхнул пожар. Полностью сгорели два автомобиля, еще два повреждены взрывной волной. Кроме того, повреждены жилые дома и гаражи. Российский дрон также попал в частное домовладение в Большом Бурлуке. По данным полиции, хозяин дома погиб.