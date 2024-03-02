Ночной обстрел Украины: в ВСУ назвали количество сбитых "Шахедов" (фото, видео)

По данным командования, ночью российские оккупанты запустили по территории Украины 17 беспилотников, 8 из которых были направленны в сторону Одесской области.

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Ночью 2 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed". Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что ВС РФ запустили по территории Украины 17 "Шахедов". Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 14 вражеских дронов.

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Удар по многоэтажке в Одессе и "прилеты" на Харьковщине: детали ночной атаки "Шахедов" (фото, видео)

Пресс-служба Сил обороны юга сообщила, что 8 БПЛА были направлены оккупантами из акватории Черного моря в Одесскую область.

"На протяжении часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. 7 целей было уничтожено", — говорится в сообщении.

По информации командования, один из дронов попал в девятиэтажный дом спального района Одессы. Часть подъезда из 18 квартир разрушена. Продолжается поисково-спасательная операция, так как под завалами могут быть люди.

Последствия российской атаки на Одессу

Напомним, в ночь на 1 марта ВС РФ ударили "Шахедами" по Одессе. В результате российской атаки погиб по меньшей мере один человек. Также известно о семи раненых, среди которых есть 3-летний ребенок.

Кроме того, оккупанты атаковали дронами Харьковскую область. Один из российских дронов попал в частный дом, в результате чего погиб 76-летний мужчина. Вв Харькове полностью сгорели несколько автомобилей.