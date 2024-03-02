"Шахеды" атаковали Харьковскую область: есть "прилеты", первые подробности (фото)

По данным полиции, один из российских дронов попал в частный дом, в результате чего погиб 76-летний мужчина. Кроме того, в Харькове полностью сгорели два автомобиля.

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В ночь на 2 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Харьков и Харьковскую область беспилотными летательным аппаратами "Шахед". Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что в одном из районов Харькова есть "прилет". По его словам, на месте попадания вспыхнул пожар, в ближайших домах выбиты стекла.

ВС РФ атаковали Харьков

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов подтвердил, что ВС РФ нанесли удары дронами по Харькову. По его информации, в результате атаки загорелись два автомобиля.

В Харькове загорелись два авто

Позже пресс-служба Полиции Харьковской области уточнила, что российские "Шахеды" ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Великий Бурлук.

По информации правоохранителей, ВС РФ ударили по Харькову примерно в полночь. В результате удара полностью сгорели два автомобиля, еще два повреждены взрывной волной. Также повреждены жилые дома и гаражи.

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Также сообщается, что примерно в 00:10 российский дрон попал в частное домовладение в поселке Большой Бурлук, что привело к возгоранию. Спасатели достали из-под завалов погибшего 76-летнего хозяина дома.

"Дом полностью разрушен. Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину. На местах событий работают все профильные службы", — сообщили в полиции.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Последствия российского удара по Харьковской области

Напомним, в ночь на 1 марта ВС РФ атаковали Украину пятью ракетами С-300 с оккупированной части Донецкой области, а также из Белгородской области России. Кроме того, из районов Приморско-Ахтарска и Курской области россияне запустили четыре беспилотника "Шахед".

Ранее, 28 февраля российские войска ударили управляемыми авиабомбами (УАБами) по центру города Купянск в Харьковской области. УАБы попали в гражданские сооружения, в результате чего погибли два человека.