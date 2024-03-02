Удар по многоэтажке в Одессе и "прилеты" на Харьковщине: детали ночной атаки "Шахедов" (фото, видео)

В результате удара российского дрона один из подъездов жилого дома в Одессе разрушен до основания. Также были зафиксированы попадания БПЛА по двору жилого массива в Харькове и по частному дому в поселке Великий Бурлак.

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В ночь на 1 марта Вооруженных силы Российской Федерации ударили по территории Украины беспилотными летательными аппаратами "Шахед". Под ударом оказались Одесская и Харьковская области. Фокус выяснил, что известно об атаке.

Харьковская область

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе есть прилет, в результате которого вспыхнул пожар. В ближайших домах выбиты стекла.

По информации полиции Харьковской области, российские "Шахеды" ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Великий Бурлук.

Сообщается, что в Харькове полностью сгорели два автомобиля, еще два повреждены взрывной волной. Кроме того, повреждены жилые дома и гаражи. Российский дрон также попал в частное домовладение в Большем Бурлуке, в результате чего вспыхнул пожар. По данным полиции, хозяин дома погиб.

"Дом полностью разрушен. Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину. На местах событий работают все профильные службы", — сообщили правоохранители.

Последствия удара по Харьковщине

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что "Шахед" ударил по территории Шевченковского района города, а именно по двору жилого массива. В результате атаки было уничтожено четыре частных авто, повреждено около десяти гаражей, и выбиты окна в десятках квартир.

Россияне ударили по двору жилого массива в Шевченковском районе Харькова

Журналисты "Суспільного" также пообщались с жителем Шевченковского района Харькова Алексеем Шерстюком, у которого в результате удара "Шахеда" сгорело авто.

"Услышал, как будто мотоцикл гудит. Набирал (дрон — ред.) скорость. Все больше и больше. Понятно, что уже попадание. Сначала казалось, что в дом. Оно сыплется все, окна, шифер летит. Потом выбежал, смотрю — четыре машины горят", — вспоминает мужчина.

Житель Харькова рассказал об атаке БПЛА

Одесская область

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что ВС РФ атаковали Одессу дронами, в результате чего ранены семеро человек. Чиновник также заявил об одном погибшем. По его словам, под завалами еще могут находиться люди.

Последствия российского удара по Одессе

Позже чиновник добавил, что российский БПЛА попал в многоэтажку, из-за чего один подъезд разрушен до основания. Он отметил, что среди пострадавших есть ребенок и беременная женщина.

В Одессе разрушен подъезд многоэтажки

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что кроме многоэтажного жилого дома из-за российской атаки в городе повреждены инженерные сети и котельная, близлежащие дома отключены от отопления.

В Одессе обвалился подъезд многоэтажки

В Полиции Одесской области сообщили, что в результате атаки разрушено восемь этажей подъезда многоэтажки. На месте разрушения дома продолжается спасательно-поисковая операция, ведь под завалами находятся люди.

В Одессе идет спасательно-поисковая операция

Напомним, 1 марта, ВС РФ также атаковали Украину пятью ракетами С-300 и четырьмя беспилотниками "Шахед". Пуски ракет осуществлялись с оккупированного Донбасса и Белгородской области, а БПЛА – из Приморско-Ахтарска и Курской области.

Кроме того, 28 февраля российские оккупанты ударили авиабомбами по Купянску Харьковской области, в результате чего погиб пастор протестантской церкви Иисуса Христа Юрий Климко.