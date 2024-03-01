Пастор протестантской церкви Иисуса Христа Юрий Климко за полчаса до вражеского обстрела провел службу. Священнослужитель погиб мгновенно, а его жена чудом уцелела.

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Российские оккупанты авиабомбами ударили по Купянску Харьковской области днем 28 февраля, в результате чего погиб пастор протестантской церкви Иисуса Христа Юрий Климко. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне обстреляли город авиабомбами ФАБ-500, разрушена церковь, 16 жилых домов. Погибли два человека, травмы получили 5 человек.

Фото: Скриншот

Среди тех, кто получил травмы, несовместимые с жизнью, оказался 58-летний пастор церкви Иисуса Христа Юрий Климко, который за полчаса перед ударом отслужил службу. Пастор погиб мгновенно, его жена чудом осталась жива, церковь разрушена.

Взрывы в Купянске происходят почти ежедневно. Враг активно использует все имеющиеся средства, включая управляемые авиационные бомбы (УАБы).

"Здесь одновременно и очень активное место, и очень избитое. Здесь у нас вот, прям 5 метров — остановка общественного транспорта. В частности, отсюда людей везут на Харьков... Хорошо, что в этот момент не было автобуса. То есть бьют, сволочи, там, где больше людей", — рассказала изданию NV Людмила, продавщица магазина, расположенного в нескольких метрах от церкви.

Позже стало известно о гибели еще одного человека во время авиаудара 28 февраля — 39-летнего владельца кафе.

Кем был пастор Юрий Климко

Как сообщает корреспондент NV, который стал свидетелем первых минут после взрыва, Юрий Климко нес пасторское служение в Купянске с 90-х годов, активно занимался капелланским служением. Предварительно до 2022 года был частью объединения Украинской церкви веры евангельской (УЦХВЕ), а впоследствии перешел в объединение церквей "Украинская миссионерская церковь".

Фото: Telegram

В начале оккупации Купянска Климко искренне помогал людям, раздавал бесплатно продукты, чтобы те, кто решил остаться, были обеспечены едой. Как и те, кто отказывался и не получал российские "подачки".

"Он был очень проукраинским человеком. Даже когда уже была оккупация, он продолжал общаться на украинском, прославлял нашу армию и страну. Просто сначала когда Купянск оккупировали, то зашли обычные военные, и они людей не забирали. А когда начали заходить специальные части, тогда мы решили, что нужно выезжать. В начале апреля мы выехали с ними на запад", — рассказывает волонтер Татьяна Пискун.

Когда город был освобожден, пастор Климко вернулся и начал восстанавливать свою церковь. И возобновил служение для людей. Он начал координировать гуманитарную помощь и устраивал бесплатные обеды для нуждающихся непосредственно в церкви, раздавал подарки детям на Новый год. Люди, которые знали пастора и общались с ним, свидетельствуют, что он был человеком надежным, спокойным. Он все объяснял и вдохновлял уверенностью и добротой.

"Пастор Юрий волонтерил, он был капелланом. Ездил в части, общался с военными на духовные темы. Люди, которые находятся там, на поле боя, которые знают, что могут погибнуть, то им очень важно услышать Божье слово. Мы видели, как становится легче военным после общения с Юрой. Это было его миссией", — вспоминают знакомые пастора.

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