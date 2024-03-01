Пастор протестантської церкви Ісуса Христа Юрій Климко за пів години до ворожого обстрілу провів службу. Священнослужитель загинув миттєво, а його дружина дивом вціліла.

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Російські окупанти авіабомбами вдарили по Куп’янську Харківської області вдень 28 лютого, внаслідок чого загинув пастор протестантської церкви Ісуса Христа Юрій Климко. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни обстріляли місто авіабомбами ФАБ-500, зруйновано церкву, 16 житлових будинків. Загинули дві людини, травми дістали 5 осіб.

Фото: Скріншот

Серед тих, хто отримав травми, несумісні з життям, виявився 58-річний пастор церкви Ісуса Христа Юрій Климко, котрий за пів години перед ударом відслужив службу. Пастор загинув миттєво, його дружина дивом залишилася жива, церкву зруйновано.

Вибухи в Куп’янську відбуваються майже щодня. Ворог активно використовує всі наявні засоби, включно з керованими авіаційними бомбами (КАБами).

"Тут одночасно і дуже активне місце, і дуже побите. Тут у нас ось, прям 5 метрів — зупинка громадського транспорту. Зокрема, звідси людей везуть на Харків… Добре, що в цей момент не було автобуса. Тобто б’ють, сволота, там, де більше людей", — розповіла виданню NV Людмила, продавчиня магазину, розташованого у кількох метрах від церкви.

Пізніше стало відомо про загибель ще однієї людини під час авіаудару 28 лютого — 39-річного власника кафе.

Ким був пастор Юрій Климко

Як повідомляє кореспондент NV, який став свідком перших хвилин після вибуху, Юрій Климко ніс пасторське служіння у Куп’янську з 90-х років, активно займався капеланським служінням. Попередньо до 2022 року був частиною об’єднання Української церкви віри євангельської (УЦХВЄ), а згодом перейшов до об’єднання церков "Українська місіонерська церква".

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На початку окупації Куп’янська Климко щиро допомагав людям, роздавав безкоштовно продукти, аби ті, хто вирішив залишитися, були забезпечені їжею. Як і ті, хто відмовлявся та не отримував російські "подачки".

"Він був дуже проукраїнською людиною. Навіть коли вже була окупація, він продовжував спілкуватися українською, прославляв нашу армію та країну. Просто спочатку коли Куп'янськ окупували, то зайшли звичайні військові, і вони людей не забирали. А коли почали заходити спеціальні частини, тоді ми вирішили, що потрібно виїжджати. На початку квітня ми виїхали з ними на захід", — розповідає волонтерка Тетяна Піскун.

Коли місто було звільнено, пастор Климко повернувся і почав відновлювати свою церкву. І відновив служіння для людей. Він почав координувати гуманітарну допомогу і влаштовував безкоштовні обіди для нужденних безпосередньо в церкві, роздавав подарунки дітям на Новий рік. Люди, які знали пастора і спілкувалися з ним, свідчать, що він був людиною надійною, спокійною. Він все пояснював і надихав впевненістю і добротою.

"Пастор Юрій волонтерив, він був капеланом. Їздив у частини, спілкувався з військовими на духовні теми. Люди, які перебувають там, на полі бою, які знають, що можуть загинути, то їм дуже важливо почути Боже слово. Ми бачили, як стає легше військовим після спілкування з Юрою. Це було його місією", — згадують знайомі пастора.

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