ВС РФ сбросили авиабомбу в Запорожской области и атаковали Херсонщину, есть пострадавшие

Российские оккупанты начали сбрасывать управляемые авиабомбы по гражданским в населенных пунктах Украины в тылу.

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Российские оккупанты днем 29 февраля нанесли авиаудары управляемыми авиабомбами по селу в Запорожской области и в очередной раз атаковали дронами райцентр Берислав на Херсонщине. Об этом сообщили областные администрации.

Запорожская область

Как уточнил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, вражеская авиация нанесла удар по селу Юльевка неподалеку от Запорожья.

Фото: Google Maps

По его словам, примерно в 13:10 управляемыми авиабомбами был нанесен удар по Новоалександровской громаде Запорожского района. В результате налета погиб человек.

Фото: Скриншот

Кроме того, на днях в этой же области в результате российского обстрела пострадали двое гражданских в Приморском Васильевского района.

Херсонская область

В очередной раз под атаку российских дронов непосредственно во дворе частного дома попали два человека в Бериславе Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

Фото: Google Maps

"91-летняя женщина и 58-летний мужчина получили контузии, взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Пострадавших госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней тяжести", — говорится в сообщении.

Фото: Скриншот

Напомним, ночью 27 февраля войска РФ обстреливали Шуменский микрорайон и центр города Херсона, в результате обстрела пострадала женщина. Еще раньше россияне обстреляли Белозерку Херсонской области. Сначала сообщалось об одной погибшей и двух раненых во время обстрела Белозерки, позже количество раненых возросло до пяти человек.

Важно

Российские войска начали сбрасывать КАБы по городам Украины в тылу (видео)

Напомним, 29 февраля глава Кремля Владимир Путин пригрозил НАТО ядерным ударом в ответ на ввод войск в Украину. Российский президент заявил, что западные страны должны понимать, что у РФ тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.