Российские войска начали сбрасывать КАБы по городам Украины в тылу (видео)

В результате атаки были повреждены 9 жилых домов, газопровод и автомобили.

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Российские войска сбросили авиабомбу на Николаевку вблизи Славянска. Об этом сообщил корреспондент проекта "Донбасс Реалии" Сергей Горбатенко.

Авиабомбу оккупанты сбросили утром. В результате атаки были повреждены 9 жилых домов, газопровод и автомобили. Жертв в результате атаки нет.

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Он показал остатки управляемой (корректируемой) авиационной бомбы (КАБ). Местные жители рассказали, что в результате удара повылетали окна.

Удар свидетельствует о том, что захватчики начали сбрасывать КАБы по тыловым городам. От Николаевки до линии фронта более 20 км.

Ситуация в Донецкой области от Генштаба ВСУ

Украинские воины отбили 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области. Также, как говорится в отчете Генштаба 29 февраля, в районе Бахмута Силы обороны Украины отбили 9 атак российских войск в районах населенных пунктов Ивановское и Клищиевка.

На Авдеевском направлении, украинские защитники сумели отбить 25 атак врага. Это произошло в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Орловка, Невельское, Первомайское. В районах Красногоровки, Новомихайловки, Георгиевки и Урожайного, где враг 38 раз пытался прорвать оборону украинских войск, Силы обороны и в дальнейшем сдерживают оккупантов.

Напомним, 29 февраля глава Кремля Владимир Путин пригрозил НАТО ядерным ударом в ответ на ввод войск в Украину. Российский президент заявил, что западные страны должны понимать, что у РФ тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.