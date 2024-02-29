Російські війська почали скидати КАБи по містах України в тилу (відео)

Внаслідок атаки було пошкоджено 9 житлових будинків, газопровід та автомобілі.

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Російські війська скинули авіабомбу на Миколаївку поблизу Словʼянська. Про це повідомив кореспондент проєкту "Донбас Реалії" Сергій Горбатенко.

Авіабомбу окупанти скинули вранці. Внаслідок атаки було пошкоджено 9 житлових будинків, газопровід та автомобілі. Жертв внаслідок атаки немає.

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Він показав залишки керованої (коригована) авіаційна бомба (КАБ). Місцеві мешканці розповіли, що внаслідок удару повилітали вікна.

Удар свідчить про те, що загарбники почали скидати КАБи по тилових містах. Від Миколаївки до лінії фронту понад 20 км.

Ситуація на Донеччині від Генштабу ЗСУ

Українські воїни відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області. Також, як йдеться у звіті Генштабу 29 лютого, в районі Бахмута Сили оборони України відбили 9 атак російських військ в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка.

На Авдіївському напрямку, українські захисники зуміли відбити 25 атак ворога. Це відбулося в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Невельське, Первомайське. В районах Красногорівки, Новомихайлівки, Георгіївки та Урожайного, де ворог 38 разів намагався прорвати оборону українських військ, Сили оборони й надалі стримують окупантів.

Нагадаємо, 29 лютого очільник Кремля Володимир Путін пригрозив НАТО ядерним ударом у відповідь на введення військ в Україну. Російський президент заявив, що західні країни мають розуміти, що в РФ теж є зброя, яка може уражати цілі на їхній території.