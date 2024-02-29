Обстрел Покровска: мемориальная доска в честь павшего воина уцелела после ударов РФ (видео)

Владислав Казарин с позывным "Расписной" — солдат Вооруженных сил Украины, который погиб летом 2016 года на Свитодарской дуге и был посмертно награжден орденом "За Мужество" III степени. Доброволец участвовал в боях за Донецкий аэропорт и поселок Пески.

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После ракетного обстрела российскими оккупантами 28 февраля Покровска Донецкой области уцелела мемориальная доска, которую открыли в честь погибшего 22-летнего Владислава Казарина. Об этом сообщил собеседник Фокуса в Покровске.

Отметим, глава областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в тот день непосредственно в городе Покровск после ракетного удара были повреждены 3 административных здания, а также 15 жилых домов.

Серьезные повреждения после атаки ВС РФ получили в частности здания Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), Дома культуры ШУ "Покровское" и общеобразовательной школы №3, на которой и установили мемориальную доску Владиславу Казарину.

Владислав Казарин: что известно

Владислав Казарин с позывным "Расписной" — солдат Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, погибший летом 2016 года на Свитодарской дуге. Указом президента Украины от 25 ноября того же года защитника посмертно наградили орденом "За Мужество" III степени.

Владислав Казарин. Фото: "Книга памяти"

Кроме того, 10 мая 2017 года в Покровске на здании СОШ № 3, где когда-то учился военный, открыли мемориальную доску Владиславу Казарину.

Депутаты почтили память "память павшего героя. Фото: Покровская МВА

На видеоролике — уникальные кадры, которые Владислав Казарин снимал во время боев за Донецкий аэропорт и поселок Пески.

Напомним, 28 февраля сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по мирным украинским городам с помощью ракет и дронов-камикадзе Shahed. Командование отмечает, что противник направил иранские дроны-камикадзе на Одесскую и Николаевскую области. Большинство из беспилотников были перехвачены и уничтожены над Черным морем.