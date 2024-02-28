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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс Обстрелы городов Украины

ВС РФ нанесли удары по Покровску: одна из ракет попала в здание ДонНТУ (фото)

Покровск, обстрел, ракетный удар, Донецкая область, разрушения
Фото: Покровская ГВА | ВС РФ атаковали Донецкую область ракетами

По данным Донецкой ОВА, российские войска для ударов по городу применили четыре баллистические ракеты. Серьезные повреждения получили здания ДонНТУ, общеобразовательной школы №3 и Дома Культуры. Собеседники Фокуса ночью насчитали как минимум четыре взрыва.

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Российские оккупанты продолжают уничтожать мирные города Украины при помощи различного вооружения. В этот раз под атаку попал Покровский район в Донецкой области, о чем сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале 28 февраля.

По его словам, непосредственно в городе Покровск после ракетного удара было повреждено 3 административных здания, а также 15 жилых домов. Отдельно он рассказал о других повреждениях, которые были зафиксированы в этом районе:

"В Очеретинской громаде разрушены 2 дома в Желанном и 1 в Новоселовке Первой. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка и Константиновка. В Кураховской громаде 1 человек погиб и 5 ранены в Горняке, повреждены дом в Кураховке, сельхозпредприятие в Островском; обстреляна промзона Курахово".

В Покровской городской военной администрации также прокомментировали удар по центральной части города. На место оперативной прибыли глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и начальник ГВА Сергей Добряк. Обошлось без жертв.

"В результате обстрелов повреждены 4 учреждения культуры и 3 образования, 2 админ здания, более 15 многоэтажек и 17 частных домовладений… На месте работают подразделения ГСЧС, нацполиции, коммунальные службы Покровска", — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фотографиях можно заметить, что серьезные повреждения после атаки ВС РФ получили здания Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), общеобразовательной школы №3 и Дома культуры ШУ "Покровское".

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин позже добавил, что ВС РФ применили для удара по городу 4 баллистические ракеты.

По словам собеседников Фокуса, взрывы в результате ракетных ударов начали звучать после 01:00 и всего их было как минимум 4.

Покровск, обстрел, ракетный удар, Донецкая область, разрушения Fullscreen
ВС РФ атаковали Донецкую область ракетами
Фото: Покровская ГВА
Покровск, обстрел, ракетный удар, Донецкая область, разрушения Fullscreen
ВС РФ атаковали Донецкую область ракетами
Фото: Покровская ГВА
Покровск, обстрел, ракетный удар, Донецкая область, разрушения Fullscreen
ВС РФ атаковали Донецкую область ракетами
Фото: Покровская ГВА
Покровск, обстрел, ракетный удар, Донецкая область, разрушения Fullscreen
ВС РФ атаковали Донецкую область ракетами
Фото: Покровская ГВА
Покровск, обстрел, ракетный удар, Донецкая область, разрушения Fullscreen
ВС РФ атаковали Донецкую область ракетами
Фото: Покровская ГВА
Покровск, обстрел, ракетный удар, Донецкая область, разрушения
Покровск, обстрел, ракетный удар, Донецкая область, разрушения
Покровск, обстрел, ракетный удар, Донецкая область, разрушения
Покровск, обстрел, ракетный удар, Донецкая область, разрушения
Покровск, обстрел, ракетный удар, Донецкая область, разрушения

"Руководители (ГВА и ОВА, — ред.) в очередной раз подчеркнули, что сегодня единственный способ спасти свою жизнь — это эвакуация в более безопасные регионы. Не пренебрегайте собственной безопасностью! Соблюдайте правила поведения во время сигналов воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких!" — говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по мирным украинским городам при помощи ракет и дронов-камикадзе Shahed. Командование отмечает, что противник направил иранские дроны-камикадзе на Одесскую и Николаевскую области. Большинство из беспилотников были перехвачены и уничтожены над Черным морем.