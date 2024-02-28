ВС РФ нанесли удары по Покровску: одна из ракет попала в здание ДонНТУ (фото)

По данным Донецкой ОВА, российские войска для ударов по городу применили четыре баллистические ракеты. Серьезные повреждения получили здания ДонНТУ, общеобразовательной школы №3 и Дома Культуры. Собеседники Фокуса ночью насчитали как минимум четыре взрыва.

Related video

Российские оккупанты продолжают уничтожать мирные города Украины при помощи различного вооружения. В этот раз под атаку попал Покровский район в Донецкой области, о чем сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале 28 февраля.

По его словам, непосредственно в городе Покровск после ракетного удара было повреждено 3 административных здания, а также 15 жилых домов. Отдельно он рассказал о других повреждениях, которые были зафиксированы в этом районе:

"В Очеретинской громаде разрушены 2 дома в Желанном и 1 в Новоселовке Первой. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка и Константиновка. В Кураховской громаде 1 человек погиб и 5 ранены в Горняке, повреждены дом в Кураховке, сельхозпредприятие в Островском; обстреляна промзона Курахово".

В Покровской городской военной администрации также прокомментировали удар по центральной части города. На место оперативной прибыли глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и начальник ГВА Сергей Добряк. Обошлось без жертв.

"В результате обстрелов повреждены 4 учреждения культуры и 3 образования, 2 админ здания, более 15 многоэтажек и 17 частных домовладений… На месте работают подразделения ГСЧС, нацполиции, коммунальные службы Покровска", — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фотографиях можно заметить, что серьезные повреждения после атаки ВС РФ получили здания Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), общеобразовательной школы №3 и Дома культуры ШУ "Покровское".

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин позже добавил, что ВС РФ применили для удара по городу 4 баллистические ракеты.

По словам собеседников Фокуса, взрывы в результате ракетных ударов начали звучать после 01:00 и всего их было как минимум 4.

ВС РФ атаковали Донецкую область ракетами Фото: Покровская ГВА ВС РФ атаковали Донецкую область ракетами Фото: Покровская ГВА ВС РФ атаковали Донецкую область ракетами Фото: Покровская ГВА ВС РФ атаковали Донецкую область ракетами Фото: Покровская ГВА ВС РФ атаковали Донецкую область ракетами Фото: Покровская ГВА

"Руководители (ГВА и ОВА, — ред.) в очередной раз подчеркнули, что сегодня единственный способ спасти свою жизнь — это эвакуация в более безопасные регионы. Не пренебрегайте собственной безопасностью! Соблюдайте правила поведения во время сигналов воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких!" — говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по мирным украинским городам при помощи ракет и дронов-камикадзе Shahed. Командование отмечает, что противник направил иранские дроны-камикадзе на Одесскую и Николаевскую области. Большинство из беспилотников были перехвачены и уничтожены над Черным морем.