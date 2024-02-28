Shahed и ракеты: ВС РФ нанесли массированный удар, в ВСУ сообщили детали атаки (фото)

Командование отмечает, что противник направил иранские дроны-камикадзе на Одесскую и Николаевскую области. Большинство из беспилотников были перехвачены и уничтожены над Черным морем.

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В ночь на 28 февраля российские оккупанты вновь атаковали мирные города Украины. Были зафиксированы как пуски ракет, так и дронов-камикадзе иранского происхождения Shahed. В Воздушных силах поделились результатами ночной работы.

В первую очередь в командовании отметили, что ВС РФ атаковали украинские регионы зенитными управляемыми ракетами С-300, которые были запущены с территории временно оккупированной Донецкой области.

Также оккупанты использовали для обстрела ударные БПЛА Shahed, которые в количестве 10 штук были запущены с района Приморско-Ахтарска в России.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожено 10 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

Воздушным силам удалось ночью уничтожить 10 ударных-дронов в небе Фото: Воздушные силы ВСУ

В Силах обороны юга также поделились деталями ночной атаки ВС РФ. Противник в эту ночь направил свои беспилотники с акватории Черного моря по Одесской и Николаевской областях. Полтора часа понадобилось подразделениям ПВО на то, чтобы отбить атаку. Работали они в интенсивном режиме и большую часть дронов перехватили над морем — 1 в Николаевской области и еще 9 в Одесской.

"Во время маневров дронов над промышленной зоной Одессы обломки сбитого дрона повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры. Произошло замыкание и возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Люди не пострадали", — говорится в сообщении.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер никак не комментировал атаку на момент публикации материала. Также не было реакции от главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что двое полицейских погибли в результате российского обстрела в Сумской области. Следственная группа выехала на документирование последствий прилетов по зданию фермерского хозяйства и оказалась под артиллерийским огнем.