Shahed і ракети: ЗС РФ завдали масованого удару, у ЗСУ повідомили деталі атаки (фото)

Командування зазначає, що противник спрямував іранські дрони-камікадзе на Одеську та Миколаївську області. Більшість із безпілотників було перехоплено та знищено над Чорним морем.

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У ніч на 28 лютого російські окупанти знову атакували мирні міста України. Були зафіксовані як пуски ракет, так і дронів-камікадзе іранського походження Shahed. У Повітряних силах поділилися результатами нічної роботи.

Насамперед у командуванні зазначили, що ЗС РФ атакували українські регіони зенітними керованими ракетами С-300, які були запущені з території тимчасово окупованої Донецької області.

Також окупанти використовували для обстрілу ударні БПЛА Shahed, які в кількості 10 штук були запущені з району Приморсько-Ахтарська у Росії.

"У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей", — ідеться в повідомленні.

Повітряним силам вдалося вночі знищити 10 ударних-дронів у небі Фото: Повітряні сили ЗСУ

У Силах оборони півдня також поділилися деталями нічної атаки ЗС РФ. Противник цієї ночі спрямував свої безпілотники з акваторії Чорного моря по Одеській та Миколаївській областях. Півтори години знадобилося підрозділам ППО на те, щоб відбити атаку. Працювали вони в інтенсивному режимі і більшу частину дронів перехопили над морем — 1 у Миколаївській області та ще 9 в Одеській.

"Під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. Сталося замикання та загоряння. Пожежники оперативно ліквідували пожежу. Люди не постраждали", — йдеться в повідомленні.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер ніяк не коментував атаку на момент публікації матеріалу. Також не було реакції від голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Нагадаємо, 27 лютого повідомлялося, що двоє поліцейських загинули внаслідок російського обстрілу в Сумській області. Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства і опинилася під артилерійським вогнем.