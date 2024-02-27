Двоє поліцейських загинули внаслідок російського обстрілу на Сумщині, тіла дістали з-під завалів (фото)

Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства та опинилася під артилерійським вогнем.

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У Сумській області двоє поліцейських зазнали смертельних поранень внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив в Telegram Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

Він розповів, що окупанти били прицільно артилерією по правоохоронцях. Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. Згодом й відбулося влучання. Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів.

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"Співчуваємо родинам загиблих. Сумуємо разом з вами…", – повідомив він.

Четверо слідчих отримали поранення. Їм надають медичну допомогу.

Поліцейські, як зазначив керівник відомства, не залишають цивільних навіть у найгарячіших точках. Постійно ризикують життям, залишаючись вірними Присязі.

Фото: Ігор Клименко/Telegram

Ситуація на Сумщині від Генштабу ЗСУ

У звіті 27 лютого Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом минулої доби окупанти завдавали авіаційних ударів по населених пунктах Ямне та Нова Січ. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів Сумської, а також Чернігівської, Харківської, Луганської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, 27 лютого у ЗСУ попередили щодо обстрілів "Оніксами". Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла подробиці ракетних атак військ РФ. Вона пояснила, що ці ракети можуть збивати лише "особливі комплекси ППО". Вона припустила, що "Онікси" застосовуватимуть у комбінації з іншими ракетами.