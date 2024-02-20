Загинула родина з 5 людей: російський дрон "Ланцет" влучив у житловий будинок на Сумщині (фото)

Унаслідок ворожої атаки на Новослобідську громаду загинули п'ятеро людей: мати, її двоє синів і дві дальні родички — бабуся та жінка, розповіли в Сумській ОВА.

Related video

Уранці 20 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували Новослобідську громаду Конотопського району Сумської області. Ворожий дрон типу "Ланцет" влучив у житловий будинок, у результаті чого загинула родина. Про це повідомили в пресслужбі Сумської ОВА в Telegram.

"Встановлено, що в житловий будинок влучив ворожий ударний БПЛА типу "Ланцент". Унаслідок влучання загинула родина: мати та двоє синів, а також дві їхні дальні родички — бабуся та жінка, яка приїхала з іншого міста", — ідеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що окупанти будуть покарані за злочини, їм доведеться відповідати за кожного вбитого українця.

ЗС РФ атакували Сумщину 20 лютого: що відомо

Уранці 20 лютого російський дрон влучив у приватний будинок у Сумській області. У помешканні під час атаки перебувало п'ятеро мирних жителів. Після обстрілу відбулася пожежа.

Будинок після атаки БПЛА Фото: Сумська обласна військова адміністрація

ЗС РФ атакували мирні міста України: що відомо

20 лютого в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 20 лютого російські військові атакували мирні міста України двома зенітними керованими ракетами С-300 / С-400, керованою авіаційною ракетою Х-31 і 23 ударними БПЛА типу Shahed.

Українська протиповітряна оборона працювала в Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях.

Нагадаємо, 20 лютого військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що окупанти "загубили" дві ракети Х-101 під час атаки на Україну 15 лютого. Зокрема, одна з них впала у Волгоградській області.