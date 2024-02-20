ЗС РФ атакували 23-ма Shahed та ракетами: вибухи лунали у сімох областях (фото)

Командування зазначає, що пуски зенітних керованих ракет С-300 та авіаційної Х-31 здійснювалися з Бєлгородщини та окупованої частини Запорізької області відповідно. У регіонах зафіксовано пошкодження цивільної та промислової інфраструктури.

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У ніч на 20 лютого російські окупанти атакували Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, керованою авіаційною ракетою Х-31 та 23-ма ударними безпілотниками типу Shahed. Про деталі російського удару деякі подробиці розповіли в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією повітряного командування, удари С-300/С-400 відбувалися з Бєлгородської області Російської Федерації, Х-31 з тимчасово окупованої частини Запорізької області, а Shahed з Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

"В результаті бойової роботи збито усі 23 "шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей", — йдеться у повідомленні.

Атака ЗС РФ у Херсонській області

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що за минулу добу противник здійснив 43 обстріли, випустивши 180 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БПЛА. Він зазначив, що по Херсону окупанти спрямували 37 снарядів.

Крім того, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, "Пункт незламності" у Бериславському районі.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення. Силам протиповітряної оборони в нашій області знищено 1 "Shahed-131/136", — наголосив Прокудін.

Удари по Миколаївській області

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, в ніч на 20 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БПЛА типу "Shahed 131/136".

Також у понеділок, 19 лютого, о 15:44 та 20:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Того ж дня о 15:51 та у вівторок вночі, 20 лютого, о 00:16 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих, як уточнив Кім, немає.

Обстріли Дніпропетровської області

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в ніч на 20 у Криворізькому районі обстрілів не було. Проте у Нікопольському районі ворог атакував із важкої артилерії Марганецьку та Мирівську громади. Він додав, що обійшлося без втрат.

У Кривому Розі працюють усі служби міста, лікарні, соціальні установи.

Також про атаку БПЛА повідомив й голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. За його словами, вночі українські оборонці збили над областю два шахеди.

"Безпілотники приземлили у Синельниківському та Дніпровському районах", — зазначив Лисак.

Він уточнив, що Дніпровському районі через падіння уламків пошкоджені 3 дачних будинки та 2 авто.

Окрім того, ворог цілив з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. Всюди — без загиблих і постраждалих.

"Із обстрілу почався ранок у Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Інформацію уточнюємо", — уточнює він.

Вибухи у Запорізькій області

За інформацією очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, російські окупанти за минулу добу, 19 лютого, завдали 435 ударів по 19 населених пунктах.

Він додав, що 73 ворожі безпілотники атакували Широке, Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Новоандріївку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Охотниче й Роботине. Також ворог здійснив 48 РСЗВ-обстріли Лісного, Любицького, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки та Роботиного.

Крім того, 314 артобстрілів припали по території Гуляполя, Оріхова, Рівнопілля, Левадного, П'ятихаток, Плавнів, Приморського та інших міст та сіл на лінії вогню.

Внаслідок удару військовослужбовцями рф по Приморському та Лісному загинуло два місцевих мешканці.

"Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — розповів Федоров.

Атака росіян у Полтавській області

За інформацією голови Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, вночі 20 лютого ворожі БПЛА атакували Полтавщину.

Вибухи чули у Кременчуцькому районі. Під ударом опинився промисловий обʼєкт. Це спричинило пожежу.

За його словами, до ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Удари по Харківській області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Петропавлівка, Кислівка та ін. Авіаударів завдали по н.п. Старий Салтів, Чорне, Вільхуватка, Табаївка, Піщане, Синьківка, Куп'янськ, Петропавлівка.

За його даними, 20 лютого, близько 3:00, ворог обстріляв с. Катеринівка Куп‘янського району. Пошкоджено приміщення будинку культури, закладу освіти, автомобілі, будівля кафе. Постраждалих немає.

Удари по Харківській області Удари по Харківській області

Окрім того, 19 лютого, о 21:00 ворог вдарив по с. Липці Харківського району. Горів приватний двоповерховий житловий будинок та навпроти одноповерховий житловий будинок.

О 18:45 військами РФ здійснено обстріл із РСЗВ околиць смт. Золочів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено вікна в приватному будинку та вікна в господарській споруді. Постраждалих немає.

Також о 18:40 завдано масованих ударів керованими авіабомбами по м. Куп‘янську. Пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок. Поранено жінку, обійшлось без госпіталізації.

Синєгубов зазначив, що о 17:45 ворог обстріляв КАБами с. Вільхуватка Куп'янського району. Влучання в приватне домоволодіння. З-під завалів деблоковано 74-річну жінку та надана меддопомога в лікарні. О 22:05 ворог повторно обстріляв цей будинок. Постраждалі відсутні.

Удари по Харківській області

Об 11:30 окупанти артилерією обстріляли с. Олександрівка Богодухівського району. Зазнало пошкоджень фермерське господарство, автівки. Постраждалих немає.

О 10:00 в с. Вільхуватка, Куп'янського району було пошкоджено підстанцію. Електропостачання у селищі відсутнє. Пожежі не було. Постраждалі та загиблі відсутні. В той же час в м. Куп‘янськ внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Минулої доби о 9:30 ворог обстріляв з артилерії й м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено підприємство. Постраждали два цивільні співробітники охорони: чоловіки 37 та 35 років.

"Протягом доби противник проводив 4 наступальні дії в районі Синьківки", — йдеться у повідомленні.

Удари по Харківській області

Вибухи у Кіровоградській області

За інформацією Сил оборони півдня України в Telegram, українські захисники збили два ворожі безпілотні літальні апарати над Кіровоградською областю. Про роботу ППО повідомив й очільник ОВА Андрій Райкович.

Нагадаємо, раніше радник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що поблизу тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області російські окупанти сконцентрували чимало живої сили та техніки. Значне накопичення військ ЗС РФ зафіксували в Нікольській частині Маріупольського району, звідки можливий рух у напрямку Вугледару та Пологів.