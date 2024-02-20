ВС РФ атаковали 23-мя Shahed и ракетами: взрывы раздавались в семи областях (фото)

Командование отмечает, что пуски зенитных управляемых ракет С-300 и авиационной Х-31 осуществлялись с Белгородщины и оккупированной части Запорожской области соответственно. В регионах зафиксировано повреждение гражданской и промышленной инфраструктуры.

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В ночь на 20 февраля российские оккупанты атаковали Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, управляемой авиационной ракетой Х-31 и 23 ударными беспилотниками типа Shahed. О деталях российского удара некоторые подробности рассказали в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

По информации воздушного командования, удары С-300/С-400 происходили из Белгородской области Российской Федерации, Х-31 из временно оккупированной части Запорожской области, а Shahed из Приморско-Ахтарска.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

"В результате боевой работы сбиты все 23 "шахеды" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

Атака ВС РФ в Херсонской области

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что за минувшие сутки противник совершил 43 обстрела, выпустив 180 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков и БПЛА. Он отметил, что по Херсону оккупанты направили 37 снарядов.

Кроме того, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, "Пункт несокрушимости" в Бериславском районе.

"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения. Силам противовоздушной обороны в нашей области уничтожен 1 "Shahed-131/136", — подчеркнул Прокудин.

Удары по Николаевской области

Как сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, в ночь на 20 февраля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БПЛА типа "Shahed 131/136".

Также в понедельник, 19 февраля, в 15:44 и 20:00 враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. Пострадавших нет.

В тот же день в 15:51 и во вторник ночью, 20 февраля, в 00:16 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории и г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших, как уточнил Ким, нет.

Обстрелы Днепропетровской области

Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в ночь на 20 в Криворожском районе обстрелов не было. Однако в Никопольском районе враг атаковал из тяжелой артиллерии Марганецкую и Мировскую громады. Он добавил, что обошлось без потерь.

В Кривом Роге работают все службы города, больницы, социальные учреждения.

Также об атаке БПЛА сообщил и председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. По его словам, ночью украинские защитники сбили над областью два шахеда.

"Беспилотники приземлили в Синельниковском и Днепровском районах", — отметил Лысак.

Он уточнил, что в Днепровском районе из-за падения обломков повреждены 3 дачных дома и 2 авто.

Кроме того, враг целился из артиллерии по Марганецкой громаде Никопольского района. Везде — без погибших и пострадавших.

"С обстрела началось утро в Мировской громаде, что на Никопольщине. Информацию уточняем", — уточняет он.

Взрывы в Запорожской области

По информации главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, российские оккупанты за минувшие сутки, 19 февраля, нанесли 435 ударов по 19 населенным пунктам.

Он добавил, что 73 вражеских беспилотника атаковали Широкое, Гуляйполе, Железнодорожное, Новодаровку, Новоандреевку, Чаривне, Малиновку, Малую Токмачку, Охотничье и Роботино. Также враг совершил 48 РСЗО-обстрелов Лесного, Любицкого, Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки и Роботино.

Кроме того, 314 артобстрелов пришлись по территории Гуляполя, Орехова, Ровнополья, Левадного, Пятихаток, Плавней, Приморского и других городов и сел на линии огня.

В результате удара военнослужащими рф по Приморскому и Лесному погибло два местных жителя.

"Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", — рассказал Федоров.

Атака россиян в Полтавской области

По информации председателя Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина, ночью 20 февраля вражеские БПЛА атаковали Полтавщину.

Взрывы слышали в Кременчугском районе. Под ударом оказался промышленный объект. Это вызвало пожар.

По его словам, к ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек. Обошлось без жертв и пострадавших.

Удары по Харьковской области

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Синьковка, Петропавловка, Кисловка и др. Авиаудары нанесли по н.п. Старый Салтов, Черное, Ольховатка, Табаевка, Песчаное, Синьковка, Купянск, Петропавловка.

По его данным, 20 февраля, около 3:00, враг обстрелял с. Катериновка Купянского района. Повреждены помещения дома культуры, учебного заведения, автомобили, здание кафе. Пострадавших нет.

Удары по Харьковской области Удары по Харьковской области

Кроме того, 19 февраля, в 21:00 враг ударил по с. Липцы Харьковского района. Горел частный двухэтажный жилой дом и напротив одноэтажный жилой дом.

В 18:45 войсками РФ осуществлен обстрел из РСЗО окрестностей пгт. Золочев. В результате обстрела были повреждены окна в частном доме и окна в хозяйственной постройке. Пострадавших нет.

Также в 18:40 нанесены массированные удары управляемыми авиабомбами по г. Купянску. Повреждены многоэтажка, частный дом. Ранена женщина, обошлось без госпитализации.

Синегубов отметил, что в 17:45 враг обстрелял КАБами с. Ольховатка Купянского района. Попадание в частное домовладение. Из-под завалов деблокирована 74-летняя женщина и оказана медпомощь в больнице. В 22:05 враг повторно обстрелял этот дом. Пострадавшие отсутствуют.

Удары по Харьковской области

В 11.30 оккупанты артиллерией обстреляли с. Александровка Богодуховского района. Получило повреждения фермерское хозяйство, автомобили. Пострадавших нет.

В 10:00 в с. Ольховатка, Купянского района была повреждена подстанция. Электроснабжение в поселке отсутствует. Пожаров не было. Пострадавшие и погибшие отсутствуют. В то же время в г. Купянск в результате обстрела поврежден частный дом. Без пострадавших.

За прошедшие сутки в 9:30 враг обстрелял из артиллерии и г. Волчанск Чугуевского района. Повреждено предприятие. Пострадали два гражданских сотрудника охраны: мужчины 37 и 35 лет.

"В течение суток противник проводил 4 наступательные действия в районе Синьковки", — говорится в сообщении.

Удары по Харьковской области

Взрывы в Кировоградской области

По информации Сил обороны юга Украины в Telegram, украинские защитники сбили два вражеских беспилотных летательных аппарата над Кировоградской областью. О работе ПВО сообщил и глава ОГА Андрей Райкович.

Напомним, ранее советник городского головы Петр Андрющенко сообщил, что вблизи временно оккупированного Мариуполя Донецкой области российские оккупанты сконцентрировали немало живой силы и техники. Значительное накопление войск ВС РФ зафиксировали в Никольской части Мариупольского района, откуда возможно движение в направлении Угледара и Пологов.