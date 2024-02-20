"По всем направлениям есть движения": враг сконцентрировал большое количество войск возле Мариуполя

Значительное накопление ВС РФ зафиксировали в Никольской части района, а дорога из Розовки до Пологов занимает час-полтора, отмечает советник мэра Петр Андрющенко.

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Вблизи временно оккупированного Мариуполя Донецкой области российские оккупанты сконцентрировали немало живой силы и техники. Значительное накопление войск ВС РФ зафиксировали в Никольской части Мариупольского района, откуда возможно движение в направлении Угледара и Пологов. Об этом сообщает советник городского головы Петр Андрющенко в комментарии "24 Каналу".

"Эта дорога из Никольского условно, из Розовки до Пологов занимает час — полтора. Танком, даже если он по асфальту поедет своим ходом, 3 — 5 часов спокойно", — заявил он.

По словам советника мэра Мариуполя, российские войска могут быть готовы к атаке на Угледар. Также возможно их движение в сторону Запорожского направления. Андрющенко добавляет, что противник может попытаться давить в нескольких направлениях, а там, где он считает, что будет "легче всего", сконцентрирует все доступные силы.

"Это уже подготовленные части. Будет это Угледар, будет это Гуляйполе... возможно, они захотят двигаться по Запорожскому направлению. Возможно, они их всех перебросят опять же в Роботино — это большой вопрос. По всем направлениям есть определенные движения", — говорит Андрющенко.

Андрющенко считает, что содержание кадровых военных ВС РФ в резерве неподалеку от Мариуполя вызывает предостережения. Советник городского головы уточнил, что через Марьинку открывается путь, по которому возможно наступление в направлении Угледара.

Он отметил, что со степенью интенсивности боев становится понятным, что для российских войск "более интересно" Курахово, поскольку там расположена тепловая электростанция. Это может позволить оккупантам провести некоторые "улучшения" инфраструктуры во временно оккупированном Донецке.

"Курахово очень близко к Днепропетровской области — дальше "можно двигаться". Надо рыться уже и достаточно-достаточно плотно зарываться", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, 19 февраля аналитики DeepState сообщили, что после завершения боев за Авдеевку Донецкой области российским оккупантам нужно принимать решение, куда перебрасывать основные силы дальше. Противник может попытаться выйти на оперативное пространство западнее города или сконцентрироваться на Купянске Харьковской области, Часовом Яру в Донецкой области или Роботино в Запорожской области.