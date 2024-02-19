ВС РФ пробили оборону ВСУ на Запорожском направлении, — DeepState (карты)

Российские оккупанты начали массированную атаку от Роботино до Вербового. Часть сил противника смогла прорваться в Роботино, однако большинство было ликвидировано защитниками, добавили аналитики.

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После завершения боев за Авдеевку Донецкой области российским оккупантам нужно принимать решение куда перебрасывать основные силы дальше. Противник может попытаться выйти на оперативное пространство западнее города или сконцентрироваться на Купянске Харьковской области, Часовом Яру в Донецкой области или Роботино в Запорожской области. Об этом сообщают аналитики DeepState в понедельник, 19 февраля.

По их данным, по состоянию на конец суток 18 февраля на Беломосковском Северском, Белгородском и Таврическом отрезках — изменений не зафиксировали.

Что касается Сватовского отрезка, то там, как отмечают в заметке, оккупанты проводят ротацию и продолжают усиливать давление в районе Тернов и Ямполовки Донецкой области.

Ситуация на Сватовском отрезке. Фото DeepStateMap

Эксперты рассказали, что на Бахмутском направлении враг проводил штурмовые действия в Белогоровке, но получил отпор от защитников. Кроме того, вблизи Веселого российские оккупанты расстреляли двух украинских бойцов.

"Очередное напоминание, что враг не соблюдает правила и обычаи войны", — отмечают аналитики.

Ситуация на Бахмутском отрезке. Фото DeepStateMap

В Богдановке Донецкой области противник ищет слабые места, чтобы продавить линию соприкосновения, возле Ивановки враг имеет успехи и продолжает штурмовые действия.

На Авдеевском отрезке украинские войска вышли из Авдеевки. Враг пробовал штурмовать возле Ласточкино значительным числом пехоты, но все эти попытки оказались неудачными.

"Сейчас противник проводит накопление по посадкам и возобновит штурмовые действия уже в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

Ситуация на Авдеевском отрезке. Фото DeepStateMap

ВС РФ атакуют в Первомайском и вплотную подошли к Невельскому. Возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки продолжаются бои, противник усилил давление на Силы Обороны.

Ситуация на Авдеевском отрезке. Фото DeepStateMap

Кроме того, как добавляют аналитики, враг активизировался и на Бердянском участке. Продолжаются бои возле Новодонецкого.

На Запорожском отрезке российские оккупанты начали массированную атаку от Роботино до Вербового.

"Юго-западнее Вербового им удалось пробить оборону, сейчас СОУ пытаются ликвидировать эту проблему. 18.02 интенсивность несколько спала", — отметили в DeepState.

Часть сил противника смогла прорваться в Роботино, однако большинство было ликвидировано защитниками.

Ситуация на Запорожском отрезке. Фото DeepStateMap

Напомним, 18 февраля аналитики DeepState сообщили, что оккупанты активизировались на Запорожском направлении. Враг продвинулся возле Ивановского в Донецкой области и Вербового в Запорожской области.

Также 18 февраля СМИ назвали 5 мест, где РФ пытается прорвать оборону украинских войск.